Napsütéssel indul a reggel, de délutánra lezúdul az eső

Csütörtökön a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható, de a déli óráktól északnyugat felől fokozatosan beborul az ég, és egyre több helyen lesz valószínű eső, zápor, és néhol zivatar is – írja a HungaroMet.

A Tiszántúlon csak estétől növekszik határozottan a felhőzet, ott késő estétől érkezik a csapadék. A déli, délnyugati szél elsősorban a Dunántúlon lesz erős, néhol viharos, majd délután egyre nagyobb területen északira, északnyugatira fordul a szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között alakul.

A HungaroMet zivatar miatt citromsárga figyelmeztetést adott ki Baranya, Somogy, Tolna és Zala vármegyére, széllökés miatt pedig figyelmeztetés van érvényben Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém vármegyében.

Az orvosmeteorológia szerint hidegfront érkezik, melynek előterében erőteljes melegedés zajlik, így melegfronti hatás várható, emiatt sokaknál migrén, keringési problémák, ingadozó vérnyomás alakulhat ki. Emellett a szél is többfelé lesz erős, helyenként viharos is, ami tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenységet és nyugtalanságot is okozhat.

Pénteken a front zárt felhőzete és összefüggőbb csapadéksávja kelet felé elhagyja hazánkat. Mögötte a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában több órára kisüthet a nap, erőteljesebb gomolyfelhő-képződés a Tisza szélesebb sávjában lehet, főleg ott alakulhatnak ki záporok napközben. Többfelé megerősödik az északnyugati, északi szél. A hajnali 9, 15 fokról 15 és 22 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

