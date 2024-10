„Ma 246 városban élő 2,8 millió polgár semmilyen célzott fejlesztési forráshoz nem fér hozzá, szemben pl. a megyei jogú városoknak biztosított többezermilliárd forintos »Modern Városok Programmal« vagy a falvaknak címzett szintén hasonló nagyságrendű Vidékfejlesztési Operatív Programmal, a LEADER-rel vagy a »Magyar Falu Programmal«. Ha ezt a hátrányt egy normatív HIPA elvonás is díszíti, az ... nem lesz kóser!” –írja közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Csach Gábor, Balassagyarmat fideszes polgármestere, aki levelet is írt Navracsics Tibor önkormányzatokért felelős miniszternek, miután a miniszter hétfőn jelentette be a kormány Versenyképes Járások névre keresztelt programját.

Mint beszámoltunk, a kormány egy 65 milliárd forintos programot indít, amit az önkormányzatok által beszedett helyi iparűzési adó egy részének központi beszedéséből, majd annak újraosztásából finanszírozna a kormány.

Navracsics Tibor a program bejelentéséről szóló sajtótájékoztatón arról beszélt, az önkormányzatok a 2024-es szintig ugyanúgy megkapják majd az iparűzési adójukat, csak a 2025-ös többletet szedné be a kormány, amit aztán a Versenyképes Járások névre keresztelt programra fordítanának.

Csach Gábor szerint mivel sok a bizonytalanság a január 1-jén induló program kapcsán, ezért javaslatokat fogalmazott meg Navracsics Tibornak levelében, amit közösségi oldalán is közzétett.

Balassagyarmat polgármestere szerint

differenciálni kell az elvonásokat az adóerőképesség szerint;

a 2019-es utolsó nyugodt évhez, és az azóta történt inflációhoz kell számítani a többletet;

differenciálni kell a járásoknak kiosztandó keretösszegeket településszám, lakosságszám és fejlettség szerint;

végre foglalkozni kéne az 5000 lakos feletti nem megyei jogú városokkal is.

Csach Gábor úgy látja, az iparűzési adó „nemcsak elengedhetetlen az önkormányzatok működtetésében, hanem a meggyőződésem szerint alapvetően igazságos” is, mivel a szolidaritási adó révén segíti a felzárkóztatást és az esélyegyenlőséget. Emellett azt is hozzátette, hogy a Navracsics Tibor által bejelentett program kifejezetten támogatandó, amennyiben azt finomhangolják, mivel az szerinte a felzárkózást és a települések agglomerációjának a fejlődését szolgálja.

A fideszes polgármester emellett azt is felvetette, hogy a programot illetően Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester évekkel ezelőtt felvetett ötlete szerint valósítanák meg, azaz hogy a Szolidaritási Adót fokozatosan visszaforgatnák a városi agglomerációkba.

A Versenyképes Járások programról, valamit Navracsics Tibor sajtótájékoztatójáról bővebben az alábbi cikkünkben írtunk.