Egymást buktatták le, Orbán Viktor tiltása ellenére telefonjaikat nyomogatták a kormánytagok

Bár Orbán Viktor nemrég bejelentette, hogy biztonsági okokból ezentúl a kormányülés előtt a résztvevőknek le kell adniuk a telefonjukat, azonban a legutóbbi kormányülésen készült fotók tanúsága szerint nem mindenki tartotta be a miniszterelnök új szabályozását. Az üggyel végül a Miniszterelnökség is foglalkozott, a Gulyás Gergely vezette tárca pedig elárulta, hogyan fordulhatott ez elő.

Orbán Viktor alig egy hónapja jelentette be, hogy a kormányülés előtt a résztvevőknek le kell adniuk a telefonjukat, nehogy kiszivárogjanak bizalmas információk, a legutóbbi kormányülésen mégis felbukkant néhány készülék – írja a Blikk.

Ráadásul épp maguk, a kormánytagok buktatták le egymást a közösségi médiában közzétett fotóikon. Bóka János európai ügyekért felelős miniszter a kormányfővel szemben ülve nyomkodta a telefonját, de Bíró Marcell, a miniszterelnök nemrégiben kinevezett nemzetbiztonsági főtanácsadója ugyancsak elfelejtette leadni a készülékét.

Elkobozzák, tilos bevinni. Biztonsági szempontból lehetetlen, hogy bármilyen információ elektronikus úton kikerüljön a kormány ülésterméből, ez egy levédett helyiség

– mondta Orbán Viktor TikTok-videójában, amikor bejelentette az új szabályt.

A videóban azt is a követők tudtára adta, hogy a kormányülésre érkezéskor valamennyi minisztere és ő maga is egy fém táskába teszi a mobiltelefonját. Így akarják megelőzni, hogy az ott elhangzottakból bármit rögzíteni lehessen. Még a rekeszekre osztott fém táskát is látni lehetett.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy mi történik azokkal, akik mégis beviszik a készülékeiket, a kormányfő megjegyezte, hogy a renitenst Pintér Sándor belügyminiszterre bízzák. Hozzátette, hogy ő személy szerint nem szeretne „a kezei közé kerülni.”

Pintér Sándor belügyminiszter elmondta, hogy két oka is van a szigorú intézkedésnek: „hogy ne zavarják meg az ülést a hívások, de van egy biztonsági része is. Ez garantálja, hogy az ott elhangzottak illetéktelenekhez nem juthatnak el” – fogalmazott.

Egymást buktatták le

A múlt hét elején Geszten tartotta kihelyezett ülését a kormány, amely tanácskozáson huszonnégyen vettek részt a fotók tanúsága szerint. Vagyis a minisztereken kívül számos meghívott, különböző szervezetek vezetői voltak jelen.

Az ülésről Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is megosztott néhány felvételt, ám arra valószínűleg nem gondolt, hogy lebuktatja a jelenlévőket: a képeken ketten is vannak, akik mobiltelefont tartanak a kezükben.

A honvédelmi miniszter jobbján foglalt helyet Bíró Marcell nemzetbiztonsági főtanácsadó, aki láthatóan elmélyedt a telefonjában. Egy másik fotón pedig csak a ráközelítésnél tűnik fel, hogy Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter is a kezében lévő készülékre koncentrál.

Mindeközben az is feltűnő, hogy bár számos további résztvevő asztala látszik, sem a kormányfő, sem a miniszterek közelében nincs mobil készülék. Mi több, Pintér Sándor egy tollal egy füzetbe jegyzetel.

A Miniszterelnökség is reagált

A Blikk a fenti fotókat elküldte a Miniszterelnökségnek, hogy kiderítsék, valóban mobilkészülékek kerültek-e be a kormányülésre, ha pedig igen, akkor ez miként fordulhatott elő?

A Kormányzati Tájékoztatási Központ válaszában azt írta, hogy a szabályok a kormányülés azon részére vonatkoznak, amikor államtitok vagy nemzetbiztonságot érintő napirend kerül tárgyalásra. Ilyen esetben erre külön felhívják a figyelmet. Közölték azt is, hogy ilyenkor fotós sem tartózkodhat a teremben, és kép sem készülhet.

Ez azt jelenti, hogy amikor fénykép kerül ki a kormányülésről, akkor valószínűleg nem a legbizalmasabb kormányrendeletekről volt szó. Továbbá az is nyilvánvaló, hogy a kevésbé titkos információkat nem tartják annyira fontosnak védeni az illetéktelenektől.

Molnár Gábor adatvédelmi szakértő szerint a politikai és az üzleti világban is elfogadott már, hogy a tárgyalások előtt a résztvevők telefonjait elveszik.

Ez nem bizalmi, hanem biztonságtechnikai alapelv, hiszen egy mobil még kikapcsolt állapotban is lehallgatható. Egy jobb hacker fél perc alatt képes megbütykölni úgy egy telefont, hogy arról minden adatot, beérkező és kimenő hívást, levelezést megszerezzen, hogy azt kikapcsolt állapotában is lehallgató berendezésként használja

– mondta el a Blikknek a szakember.