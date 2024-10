Tarlós István: Kezd elegem lenni Vitézy Dávidból

Mint írtuk, december 15-től három fővárosi HÉV-vonal járatait is ritkítanák. A kiszivárgott terv szerint a jelenlegi hat kocsi helyett csak hárommal, illetve ritkábban közlekednének a szerelvények a ráckevei, a gödöllői és a csepeli viszonylatokon.

A fővárosi politikusok a személyeskedéstől sem mentes vitában üzengettek egymásnak. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a főváros biztosan nem járul hozzá a járatszámok radikális csökkentéshez. Vitézy Dávid, aki elsőként lépett fel a tervezet ellen, állítja, hogy a MÁV–HÉV Zrt. kezdeményezte a BKK-nál a HÉV-ek ritkítását.

Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint mindez csak egy „belvárosi, libsi gyerek hallucinációja”. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója viszont elismerte, hogy a HÉV-járművek fogynak és kieshetnek szerelvények, a konkrét döntésről azonban ő sem számolt be.

Budapest egyik legégetőbb vitájáról Tarlós István, korábbi főpolgármester az Indexnek fejtette ki a véleményét.

Őszintén szólva kezd elegem lenni Vitézy Dávidból. Felépített maga köré egy virtuális világot, amelyben messze túlárazza magát, és ráadásul egyre-másra vagdalkozik. (Érdekes, de az e-jegyrendszer ügyében tapintatosan óvatos, hallgat a tényekről, mint nagypénteken a nagyharang). Ha meggondolom, úgy építette fel magát a médiában első számú közlekedési szakértőnek, hogy semmiféle konkrét közlekedési képzettsége nincs. Ehhez képest mindenütt minden eredményt a saját személyes érdemeként tüntet fel. Tovább gondolva, eddig lényegében minden munkahelyéről menesztették. (Államtitkárként egyszerűen nem kellett Lázár Jánosnak, talán innen ered a vele szembeni bosszú. Fárasztó már az örökös »korábbi államtitkár«ként való emlegetése, miközben mindössze négy, vagy öt hónapig volt államtitkár, benne a nyári vakáció hónapokkal). Naponta tesz feltűnő nyilatkozatokat, sorolja például a »feltételeit« a főpolgármester-helyettesi megbízatáshoz, holott erre egyelőre senki nem kérte fel, Karácsony sem, de legkevésbé az általa emlegetett doktor Sára Botond. Közben meg azzal kezdi a nyilatkozatát, hogy ő nem törekszik erre a pozícióra. Legújabban Vitézy a HÉV-ek 2016-os átadásával kapcsolatban tett rám is – Lázár János és Karácsony Gergely mellett – kritikus megjegyzéseket. Tényszerű tévedés is van a szavaiban. A HÉV-ek átadásáról közvetlenül egyeztettem 2016-ban Miniszterelnök Úrral. Az agglomerációs közlekedés finanszírozásáról szóló egyezkedéssel függött össze részemről akezdeményezés, épp a BKV pénzügyi helyzetének javítása érdekében. Az agglomerációstérség HÉV-és buszszolgáltatásának átadásáról szóló döntést pedig a Fővárosi Közgyűlés1443/2016 (X. 26.) sz. határozatával hozta meg, 2016. november 1.-i hatállyal. A határozat igenistartalmazza a szolgáltatás színvonala javításának biztosítását, és az ebben valóegyüttműködést. A legfurcsább, hogy Vitézy a történet körülményeiről nem sokat tudhat. 2016-ban már két évenem is volt a Fővárosnál, hanem egy gyakorlatilag épp nem létező múzeum igazgatója volt. Szélsőségesen túltolja a Lázár Jánossal szembeni örökös kritikáit is. Dávid nagyon nekibátorodott, úgy látszik, nem ismeri annak a levélnek a tartalmát, amit a MÁV vezetésébőlintéztek hozzám 2022-ben, épp Vitézy államtitkár tevékenységével összefüggésben.