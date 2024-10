Szuperhőshöz hasonlította magát a párja meggyilkolásával vádolt férfi

Hosszú órákon át tett vallomást, majd a kérdésekre is készségesen válaszolt az a férfi, aki a vád szerint egy veszekedés után megfojtotta párját. Állította, hogy ő nem bántalmazta az édesanyát, de több olyan pont is akadt a kimerítő vallomásában, ami után még maradtak elvarratlan szálak.

Tanúkat ezúttal nem, de a párja meggyilkolásával vádolt C. Károlyt meghallgatta a Fővárosi Törvényszék bírája a csütörtök reggeli tárgyaláson. A férfi a vád szerint egy veszekedést követően ölte meg párját, miközben a nő gyereke végig hallott mindent egy szobába zárva. A férfi tagadja, hogy valaha is ilyen erőszakra vetemedett volna a nővel szemben, eközben azonban több kérdés is nyitott maradt.

Beszámítható vagyok

Korábban C. arra hivatkozott, hogy nem tudott felkészülni, most azonban egy kimerítő vallomással készült. A férfi még az elején leszögezte, hogy beszámítható állapotban van, és gyilkosságot ő biztosan nem követett el:

Szerettem őt, és rosszul esik, hogy az ügyészség ezzel vádol

– kezdte hosszas monológját, miközben egy kommandós minden mozdulatát figyelte.

Egybefüggő vallomást eddig soha nem tett, de most rögtön az elejétől kezdte, amikor egy közös ismerősüknek köszönhetően megismerkedtek, és az első randevút egy kocsmában töltötték. Elmondása szerint nem okozott gondot számára, hogy a nőnek volt gyereke, de a korábbi kapcsolata és később az alkohol nem volt jó hatással a pár hete tartó viszonyra.

Már korábban elmondta, hogy szemet szúrt neki egy férfi, aki egykor együtt lakott kedvesével, ám C. Károly érkezésével el is költözött. A vádlott úgy nyilatkozott, a férfiről kiderült, hogy meleg, így nem volt félnivalója vele szemben, azonban párja gyermekének az apja már több gondot okozott a kapcsolatukban. C. vallomása nagy részében azt ecsetelte, milyen jól alakult minden közte és a 9 éves fiú között, míg a nő többször is alkoholos mámorban tombolt:

Olyan volt ez a szerelem, mint a Deadpoolban. Tudják, az a gyűrűszerű valami, amit kap az elején a nő, meg közös tetkó

– utalt ezzel arra, hogy már az első randin gyűrűt kapott C. a nőtől, akkora volt a szerelem.

Rejtélyes üzenetek a gyerek tabletjéről

Zavaros vallomása közben kiderült, hogy bajban van az idővel, mert egyes pontokkal kapcsolatban nem emlékezett, hogy az melyik napszakban vagy akár melyik nap történtek. Az ügyész sietett a segítségére az egyik kulcsmomentumot illetően. A vád szerint a férfi és a nő 2022. április 3-án csúnyán összevesztek, eközben C. a 9 éves kisfiút a fürdőszobába terelte, majd becsukta mögötte az ajtót. A vádlott emlékei szerint ezek után elhagyta a lakást, de egy darabig még a környéken maradt, majd délután már az édesanyjával találkozott, és kikapcsolt telefonnal beült egy szuperhősfilm vetítésére.

Az ügyész azonban rávilágított, hogy délután fél hatig ő még a lakásban volt, ezt több bizonyíték is alátámasztja. Ez pedig azért szokatlan, mert a kisfiú tabletjéről üzenetek érkeztek C. mobiljára, miszerint a szülei éppen veszekednek, és baj van. A fiú a rendőrségen azonban állította, hogy csak az anyja és C. voltak ott aznap a lakásban.

Nem tudom, hogy miért születtek ezek az üzenetek. Soha nem nyúltam bele a gyerek tabletjébe, még a kódot sem tudom.

A januári meghallgatások egyikén a borzalmakat átélt kisfiút is meghallgatja a Fővárosi Törvényszék bírája, így hamar fény derülhet arra, hogy mi is történt a lakásban azon az áprilisi délutánon.

Korábban elmeorvos-szakértők véleményét is kikérték, amelyek szerint magas rizikófaktor a férfi agresszivitása, valamint hárítja magáról a felelősséget, és önmagát próbálja minél jobb színben feltüntetni, adott esetben még bizonyítékot is kreálna. Hozzátették, hogy amennyiben nem szedte volna a gyógyszereket pár napig vagy akár egy hétig, az akkor sem ürült volna ki a szervezetéből maradéktalanul. Ez azért is fontos, mert C. hivatkozott arra, hogy párja nem csak a pénzét vette el, de a gyógyszereit is rendszeresen keverte az italához, ezért alkalomadtán akár egy hétig pirula nélkül maradt.

C.-nek itt vádlottként, egy másik ügyben pedig tanúként kell a hatóságok rendelkezésére állnia, ugyanis ő vallott a toplistás körözött T. Alex ellen arról, hogy a férfi bírókat és ügyészt is gyilkolt volna.

Beült mozizni a gyilkosság után

A vád szerint a férfi 2022 elején ismerkedett meg későbbi áldozatával, Sz. Zsanett-tel, majd nem sokkal később össze is költöztek abba a XIV. kerületi lakásba, amelyben a nő a korábbi kapcsolatából született 9 éves gyermekével lakott. A pár együttélését a kezdetektől konfliktusok terhelték, gyakoriak voltak közöttük a viták.

2022. április 3-án délelőtt mindhárman otthon voltak, ekkor a férfi és a nő ismét összeszólalkozott egymással, tettlegességre azonban ekkor még nem került sor. A délutáni órákban C. Károly a könyökével véletlenül megütötte a kisfiú szemét, emiatt a nő számonkérte őt, és ennek hevében arcon is ütötte a férfit. Ezután folytatódott közöttük a veszekedés, amit egy idő után a konyhában folytattak, az akkor mindössze kilencéves kisfiú pedig a szobában maradt, és a vádlott nem is engedte neki, hogy onnan kijöjjön.

A VITA SORÁN A FÉRFI VÉGÜL RÁTÁMADT SZ. ZSANETTRE, MEGRAGADTA A NYAKÁNÁL, MAJD MEGFOJTOTTA A NŐT.

A férfi ezután a csukott ajtón keresztül felszólította a kisfiút, hogy maradjon a szobában, bújjon el, mert hamarosan jön a rendőrség, majd ezt követően elhagyta a lakást, és a bejárati ajtót kulccsal bezárta. A kisfiú egy idő elteltével előjött a rejtekhelyéről, és az előszobában megtalálta az édesanyját, majd telefonon segítséget kért az édesapjától, aki azonnal értesítette a rendőrséget.

A rendőrség korábbi közleménye szerint az emberölés vádlottja, C. Károly a történtek után egy szuperhősfilmre ült be az egyik moziba, itt fogták el a BRFK munkatársai.

A vádirat kiemeli, hogy a kisfiú a szomszéd szobából fültanúja volt az édesanyja súlyos bántalmazásának, majd ezek után a vádlott őt kitette annak a traumának is, hogy egyedül találja meg édesanyját. A vádlott mindezzel súlyosan veszélyeztette a kiskorú erkölcsi, értelmi és érzelmi fejlődését. A Fővárosi Főügyészség a büntetett előéletű férfit emberölés, valamint kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolja, és vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza, továbbá eltiltást minden olyan foglalkozástól, amely révén kiskorúakkal kapcsolatba kerülhetne.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg.im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenes hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon (H., K., CS., P. 18:00–22:00, K. 8:00–12:00, Sze. 12:00–14:00). További információ az Egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.