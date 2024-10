A védettsége sem védte meg a dózertól a XII. kerületi villát

Elkezdte bontani a Tündérhegyi Pszichiátria egykori épületét jelenlegi tulajdonosa. Mindez annak ellenére történik, hogy az épület elővédett státuszban van, az értékvédelmi felülvizsgálat határideje 2026, a villaépület addig védettséget élvez. Ez azt jelenti, hogy az értékvizsgálati eljárás 2026-os lezárultáig nem lenne szabad hozzányúlni az épülethez. A tulajdonos jogi képviselője néhány napja a XII. kerület önkormányzatot arról tájékoztatta, hogy csak a nem védett melléképületeket bontják és a terepet rendezgetik. Ennek ellentmond, hogy a tulajdonos által készíttetett telepítési tanulmányterven a jelenlegi épület helyén két új társasház látszik.

Amint arról korábban beszámoltunk, az előző kerületvezetés szélesre tárta az ingatlanfejlesztők előtt a XII. kerületi hegyvidék kapuját

azzal, hogy több építési övezet helyszínén a korábbi (jellemzően egészségügyi intézményi) funkció mellett lehetővé tették lakófunkció kialakítását is. Amint arra Vadász Gábor alpolgármester is utalt, itt is ez a helyzet.

Az épület már 2017-ben az elővédelmi jegyzékbe került (amely nyomán a felülvizsgálat eredményeként helyi védelmet kaphatott volna), de az eljárás nem indult el, semmilyen érdemi lépést nem tett az előző kerületvezetés. Ettől függetlenül azonban már most ugyanolyan szigorú alakítási szabályok vonatkoznak rá, mintha védettség alatt állna.

A polgármestert az ingatlan területére nem engedték be. Kovács Gergely szerint azonban a bontás jogszerűtlen. Mint írja:

A Kormányhivatal bevonásával mindent megteszünk, hogy a bontást állítsák le. Ha ezt nem sikerül elérni, akkor változtatási tilalom alkalmazásával legalább az újabb lakópark megépülését meg fogjuk akadályozni.

Az egykori Preisich Szanatórium 1994-től az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) részlegeként Pszichoterápiás osztályként működött. Az OPNI 2007-es bezárása után a létesítmény a Szent István Kórház kihelyezett osztálya lett, de 2009-től teljesen üresen áll. A Szilassy út 6b-nél lévő kastélyszerű épület 20 év óta érintetlen, ebből következően rendkívül leromlott állapotú. Az állam 2017-ben a telket az épülettel együtt elárverezte. A több tulajdonos kezén is megforduló ingatlan 2023-ben került Tündérhegy 2023 Kft.-hez, amely mögött a Hearts Vagyonkezelő Alapítvány, illetve a HoldOn Investment Kft. áll. A Hearts a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatójának, Szivek Norbertnek a családi vagyonkezelője.

Markolózás

A helyszínen a bontó markoló ma is dolgozott, és nem óvatoskodott az épület tetejét fedő palatetővel sem. Az azbeszt pala ugyanakkor veszélyes hulladéknak minősül, így bontására és szállítására is különleges szabályok vonatkoznak. A Vadász Gábornak a környéken élő lakók meg is fogalmazták félelmeiket a súlyosan egészségkárosító azbeszt pala bontása miatt. Ez egyébként a bontást végzők számára is komoly veszélyt jelenthet. A munkavédelmi hiányosságokra utal, hogy – a helyszínen lévő szomszédok elmondása szerint – egy munkás csütörtökön balesetet szenvedett, őt mentő vitte el.

A saját érdekei érvényesülése érdekében a tulajdonos júliusban kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, ebben pedig az értékvizsgálati eljárás megszüntetését kérte.

Az előző városvezetés regnálása alatt ekkor keletkezett egy műemléki szakértői vélemény is amely kimondta, hogy az épület nem érdemes védelemre. Ez alapján terveztették meg a tulajdonosok a két luxus lakóingatlant. A hivatal munkatársai ugyanakkor a beruházót tájékoztatták arról, hogy az értékvizsgálati eljárás megszüntetéséről csak az önkormányzat szakbizottsága dönthet, ilyen határozat azonban nem született.

A környéken élő egyik szomszéd az Indexnek azt mondta, azzal, hogy a tulajdonos az állagmegóvás helyett ennyire hagyta lepusztulni az épületet, egyértelműen arra utal, az volt a cél, hogy mielőbb bontandó állapotúvá váljon.

Az eset kapcsán megkerestük az építésügyekben illetékes Fővárosi Kormányhivatalt a bontás jogszerűségének vagy jogszerűtlenségének megállapítását kérve. Ha megérkezik a válasz, cikkünket frissítjük.

(Borítókép: Ambrus Balázs / Index)