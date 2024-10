Futballmeccset megszégyenítő hangulat az új győri városvezetés alakuló ülésén

Az elmúlt hónapokban az önkormányzati politika legérdekesebb helyszíne lett Győr, ahol a korábban botrányba kerülő Borkai Zsoltot képviselővé választották, meglepetésre a korábbi fideszes polgármester elvesztette a választásokat a civil szervezet színeiben induló Pintér Bencével szemben, majd a választásokat követő átmeneti időszakban ezért megpróbált bosszút állni az akkor még regnáló Dézsi Csaba András és elvette utódja jogköreit és alpolgármestereit. Az előzetesen is izgalmasnak tűnő alakuló ülésre az Index stábja is kilátogatott, és még különlegesebb élményben lehetett részünk, mint amire számítottunk.

Bár igazából azt sem tudtuk, hogy ilyen erőteljes felvezetés után mire számítsunk majd a valóságban, amikor kiszálltunk az autóból Győrben, a polgármesteri hivatal mögött, hogy élőben nézzük és hallgassuk végig az új győri önkormányzat alakuló ülését. A városban hatalmas meglepetésre Pintér Bence legyőzte a választásokon Dézsi Csaba Sándort a település korábbi polgármesterét. Az eredmény után pedig a magyar politikai élet középpontjába került Győr, ugyanis a korábban regnáló polgármester, nem könnyítette meg a pozíciója átadását, hiszen az utolsó testületi ülésen Pintér Bence álláspontja szerint nagyban megcsonkították a polgármester jogköreit és átalakították az önkormányzat SZMSZ-ét úgy, hogy a korábbi három, fő állású alpolgármester helyett már csak egy, félállású alpolgármester választhat magának Pintér Bence.

Az előző testület utolsó ülése ezen döntések miatt majdnem káoszba fulladt, a helyiek bekiabálásokkal adtak hangot véleményüknek. Ez most sem maradt el, ugyanis a helyiek egy labdarúgómérkőzés hangulatát varázsolták a győri polgármesteri hivatal dísztermébe, de ne szaladjunk ennyire előre.

Az alapuló ülést szokás szerint a Himnusszal indították, majd a választási bizottság elnöke ismertette a június 9-i választások eredményeit, ami alapján a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület (TSZV) jelöltje Pintér Bence ülhet a polgármesteri székbe, a 21 fős testület kétharmadát – vagyis 14 képviselőt – azonban a Fidesz frakciója adja, amíg a polgármester egyesülete csak 3 mandátumot szerzett.

Borkai Zsolt szúrt oda először az új polgármester frakciójának

Amennyiben az ellenzéki polgármester és a kormánypárti többségű testület párosa nem lenne elég az izgalmas önkormányzati politizáláshoz, akkor emlékezzünk meg arról is, hogy a testületben helyet kapott az egykori fideszes polgármester, Borkai Zsolt, aki mára már se nem polgármester, se nem fideszes, ugyanis jachtos botránya után kilépett a pártból, és most saját alapítványa színeiben kapott mandátumot.

Az előzetesen meghirdetett 8 pontos napirend változtatásáról szavazhatott először a testület, ugyanis az alakuló ülésen rendhagyó módon nem fog sor kerülni az alpolgármester megválasztására, így az ő illetményének megszavazására és az új SZMSZ elfogadására sem.

„Nehéz hónapok és még nehezebb napok állnak mögöttünk. Első feladatunk az lenne, hogy a leköszönő fideszes városvezetés jogsértő SZMSZ-ét megváltoztassuk. Mi nyitottak vagyunk a tárgyalásra, reméljük önök is. Mától nem pártérdekek, hanem a városlakók érdekében kell közösen döntenünk, békében és hatékonyan” – jelentette ki a TSZV képviselője, Kósa Roland felszólalásában.

Az ilyen felszólalásoknak azonban csak az ülés végén a frakciók megalakításáról szóló pontban lenne helye, Borkai Zsolt pedig kapott is az alkalmon.

„Szeretném elmondani, ha a polgármester a jogszabályi kereteken belül szeretne maradni és az alapján akarja vezetni a várost, akkor felhívnám arra a figyelmet, hogy napirendi pontnál vitát nem lehet kezdeményezni, ezt tartassa be” – jegyezte meg az egykori polgármester.

Egyelőre nincs alpolgármester

A kötelező eredményismertetés után jött a polgármesteri eskütétel, amely a legtöbb önkormányzat esetében nem az alakuló ülés legizgalmasabb pontja. Nem úgy Győrben, ahol a szokás szerint a polgármester nyakába akasztják az arany – legalábbis arany színű – polgármesteri láncot. No, nem emiatt lett izgalmas az eskütétel, hanem amiatt, hogy amint Pintér Bence nyakába került a lánc, az ülésre összegyűlt nézőközönség üdvrivalgásba tört ki, és hosszú percekig tapsoltak Győr új polgármesterének, aki meghatódva nézte az őt ünneplőket. A polgármester illetménye bruttó 1,3 millió forint lesz majd, ezt a testület egyhangúan fogadta el 21 igen szavazattal – Pintér Bence érintettsége miatt nem szavazott.

Ezt követően a testület képviselői is letették az esküjüket, majd aláírták azokat. A tömeg itt is csak akkor tapsolt, amikor a TSZV három képviselőjére került a sor az aláírásban, valamint megtapsolták még a város legutóbbi polgármesterét, Dézsi Csaba Andrást, igaz csak akkor, amikor kezet fogott Pintér Bencével. A szokás szerint ezt követően megválasztják az alpolgármestereket, de ez a mostani alakuló ülés ebben is rendhagyó volt, ugyanis erre nem került sor. Azonban Pintér Bence hangsúlyozta, hogy folyamatosan tárgyalnak a kormánypárti képviselőkkel és bízik abban, hogy születik olyan megoldás, amely mindenkinek elfogadható lesz.

A Fidesz hajlandó lenne elfogadni egy „alkalmatlan” alpolgármestert

Két frakciója lesz az új győri testületnek. Az egyik a 14 fős Fidesz-frakció, amelynek vezetője meglepő módon nem a kéviselők között ülő, korábbi polgármester Dézsi Csaba András, hanem Fekete Dávid lett.

Különös helyzet állt elő azáltal, hogy a közgyűlésben kétharmados fideszes többség van, miközben baloldali polgármester vezeti a várost. A kampány sok kárt okozott a győriek lelkének, ezt fejezzük be, temessük be ezeket az árkokat, minden képviselőnek arra kell koncentrálni, hogy Győr a lehető legjobb város legyen

– mondta Fekete Dávid, aki megköszönte a győrieknek, hogy ilyen sokan vettek részt a választásokon.

Fekete Dávid kifejtette, hogy Győrben 18 éve fideszes többség van a testületben, így méltán lehetnek büszkék arra, hogy jól működő és gazdag városként tartják számon.

„Győr prosperálásához kiszámítható és stabil működésre van szükség, ezért több körös tárgyalásokat tartunk a polgármesterrel, és készek vagyunk megválasztani egy baloldali, de szerintünk nem alkalmas alpolgármester a város működtetése érdekében” – tette hozzá a frakcióvezető.

„Úgy legyen, úgy legyen!” – kiabálta a tömeg, majd nagy tapssal fogadták Kósa Rolandot, aki bejelentette, hogy három fővel megalapítják a Tiszta Szívvel a Városért frakcióját.

„Mi valóban nem rendelkezünk olyan hagyományokkal, mint a Fidesz-frakció, ennek van előnye, de van hátránya is, mint láthattuk az ülés elején” – utalt hibájára a frakciót vezető Kósa Roland, majd hozzátette, igyekeznek a betartani a szabályokat, és bízik abban, hogy a Fidesz frakcióvezetőjének szavait tettek is követik, és valóban meg tudnak egyezni.

Pintér Bence létrehoz egy átláthatósági szobát, ahol bárki belenézhet az önkormányzat papírjaiba

A megválasztott polgármester az ülés végén beszédet tartott, amelyben elmondta, hogy tegnap pont négy hónapja volt annak, hogy a helyiek megválasztották. Hozzátette, hogy ő nem csak a rászavazók, hanem az összes győri érdekeit képviseli. Ezt követően ismertette, hogy áll a város anyagilag, így többek között kiderült, hogy még ebben az évben 11,5 milliárd forintot fognak költeni a város által irányított intézmények – iskolák, óvodák, önkormányzati hivatal stb. – fenntartására, és az is, hogy 1,5 milliárd forint hozzájárulási adót fizetnek még be az államnak. Az átláthatóság viszont nem csak most jelent meg, hanem a jövőben bárki megnézheti az önkormányzat által kötött szerződéseket.

„Győrben minden egyes forintnak helye van. Csak az átláthatósággal kerülhetjük el a korrupciót, ezért a városi cégeknek nyilvánosságra kell hozniuk a szerződéseiket, és ezeket bárki által elérhetővé kell tenniük online felületeiken. Emellett itt a polgármesteri hivatalban létrehozunk egy átláthatósági szobát, ahová bárki besétálhat, és átnézheti az önkormányzat szerződéseit” – közölte el Pintér Bence, majd elmondta, hogy az új városvezetés egyik legfontosabb feladata a közbiztonság helyreállítása és megtartása, aminek érdekében új kamerákat telepítenek, továbbá extra járőrszolgálatot szerveznek.

„A polgármesternek és a testületnek meg kell hajolnia a választók akarata előtt, mert mi szolgálatra jelentkeztünk. A választók akarata pedig az, hogy együtt kell működnünk” – zárta beszédét reagálva a Fidesszel folytatott egyeztetésekre.

