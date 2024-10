Jelentősen megnőtt a magánintézmények iránti kereslet Magyarországon, írta a BDO Corporate Finance nemrég megjelent tanulmányában. A tanácsadócég adatai szerint 2020 és 2023 között 59 ezerről 64 ezerre emelkedett a magániskolákban tanuló diákok száma, és három év alatt – 2 százalékponttal – 23 százalékra nőtt az alapítványi vagy magán fenntartású középfokú intézmények aránya hazánkban.

Sok magániskola már nem is tud megfelelni a növekvő keresletnek, ezért hosszú várólisták alakultak ki a legnépszerűbb helyeken. Amit tovább erősít a fizetős iskolák infrastrukturális fejlettsége, digitális felkészültsége és a modern pedagógiai módszereik.

A piac vizsgálatából az is kiderült, hogy a magyar iskolákat üzemeltető szervezetek átlag éves bevétele 767 millió forint, míg a nemzetközi intézményeké meghaladja az 1 milliárd forintot. A számok nem meglepőek, ha azt nézzük, hogy

a nemzetközi iskolák éves tandíja átlagosan 4,3 millió forint, míg a hazai intézményeknél átlagosan 1,5 millió forintot kell fizetni tanévenként.

A szülőknek tehát mélyen a zsebükbe kell nyúlni, ha „elit iskolába” szeretnék járatni a gyerekeiket, de láthatóan ennek ellenére is növekszik a népszerűségük. Az Index oktatáskutatókat kérdezett arról, miért érheti meg egyre több családnak milliókat fizetni a magánoktatásért, valóban fejlettebbek az állami intézményeknél a fizetős iskolák, valamint arról is érdeklődtünk, hogy szülőként milyen prioritások, elvárások mentén érdemes intézményt választani.

Oktatáskutató: Menekítik a gyerekeket az állami intézményekből

„A 2010-es években jellemzően csökkent a magánintézmények aránya, ezért a BDO Corporate Finance felmérése abban újdonság, hogy az utóbbi időben megfordult a trend. Ennek rengeteg oka lehet, de van néhány, ami nagyon valószínű” – kezdte lapunknak Nahalka István oktatáskutató.

A szakember szerint az állami intézmények fő problémája elsősorban a pedagógushiány, és míg ott emberhiánnyal küzdenek, addig a magániskolákba szívesen jelentkeznek a tanárok.

Másrészt annak ellenére, hogy a magániskolák nagy része egyfajta szelektív iskolaként működik és a felsőbb társadalmi réteg gyermekei járnak oda, az utóbbi időben egyre több a kivétel

– mondta, majd hozzátette: „ebből is jól látszik, hogy a családok – már akik megtehetik – próbálják menekíteni a gyerekeiket az állami iskolázásból, mert látják, milyen problémákkal küzd a rendszer, hogy a pedagógushiányon túl sem nagyon jó ma iskolába járni. A pedagógusok és a gyerekek is túlterheltek, ami várhatóan a jövőben is a magániskolák felé taszítja a jelentkezőket.”

Nem minden magániskolának sikerül talpon maradni

De lesznek-e olyan iskolák, amelyek kiszolgálják a növekvő igényeket? – tette fel a kérdést Nahalka István. Ugyanis, mint mondta „nem olyan könnyű létrehozni egy alapítványi iskolát.”

„Nem biztos, ha egy gazdasági szervezet által irányított iskola megalakul, akkor össze is tudja szedni azt a pénzt, ami a működéséhez szükséges. Ha akkreditált iskoláról van szó, akkor kap az államtól egy alapnormatívát, de abból nem gondolom, hogy megtudja valósítani azokat a célokat, amiket egy alapítványi iskola ilyenkor ki szokott tűzni és amivel odacsábítja a szülőket és a gyerekeket” – magyarázta a szakember.

„Például nem tudja megvalósítani azt, hogy kisebbek legyenek az osztálylétszámok, vagy, hogy a pedagógusoknak ne legyen olyan sok órájuk, mint az állami iskolákban. Ezek mind pénzbe kerülnek, és ha nincsenek plusz forrásaik, akkor csak nagyon nehezen tudnak fennmaradni” – fogalmazott Nahalaka István, aki szerint nagyon sok magániskola azért szűnik meg, mert nem sikerül kigazdálkodniuk a forrásaikat, és mivel nekik nincs ellátási kötelezettségük, csendesen bezárják a kapuikat.

A 21. században fontos képességekre fókuszálnak

Tibenszky Moni Lisa, a Felelős Szülők Iskolája (FSZI) alapítója szerint tíz-húsz évvel ezelőtt kezdett el erőteljesen kiszélesedni az oktatási szolgáltatások köre, ezért ma, aki teheti és igénye van rá, minden eddiginél nagyobb listából válogathat, ha úgy dönt, hogy állami intézmény helyett magánintézményt választ a gyermekének.

Az FSZI alapítójának tapasztalata az, hogy a szülők ilyenkor elsősorban azt veszik figyelembe, mennyire készíti fel az iskola a gyereket a jövő elvárásaira, mennyire fókuszál a 21. században fontos képességekre. „A magániskoláknak nagyobb terük van a az önismeret, az önreflexió és a kooperativitás fejlesztésére, és a személyre szabott oktatásban is élen járnak. Valamint a kisebb osztálylétszám, többféle nyelv és fakultáció választási lehetősége is jobban adott egy fizetős iskolában” – tette hozzá.

A szakértő úgy véli, döntően befolyásolhatja a választást az is, ha egy szülő azt érzi, a gyermeke nem érzi jól magát az adott közösségben, nem elégedett az intézmény módszertanával és ezért iskolát vált.

De nem tennék olyan különbséget, melyik jó vagy rossz, mert rengeteg olyan állami intézmény van, amely fantasztikus pedagógusokkal, nagyon jó módszertannal dolgozik és odafigyel a játékos tanulásra, a projektmunkákra és kooperatív oktatásra

– emelte ki a kamasztréner. Arra a kérdésre, mit tanácsolna azoknak a szülőknek, akik már eldöntötték, hogy magániskolát választanak, úgy fogalmazott, mindenképp szerezzenek saját tapasztalatot az intézményről.

„A csillogó honlapok világában minden nagyon vonzó lehet, de legyen egy személyes szakmai és emberi kémia a tanári karral, az osztályfőnökkel és az iskola szellemiségével. Azt ajánlom, olvassák el a pedagógiai programot, nézzék meg, hogy az adott iskola milyen képességek fejlesztésére fókuszál, nézzék meg a közösségi programokat, és vegyék számba a család prioritásait, de legfőképp a gyerek személyiségének megfelelő intézményt válasszanak, mert mindenki csak akkor tud teljesíteni, ha pszichológiai biztonságban van” – emelte ki végezetül.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)