Várandós nő és magzata halt meg a szegedi klinikán

Meghalt egy várandós nő és magzata az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központban. A 24.hu információi szerint a klinika az ügyben belső vizsgálatot folytat. Az esetre Varga Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) országgyűlési képviselője Facebookon reagált. A politikus szerint ez is azt erősíti, hogy Szentesen szükség van egy jól működő szülészetre.

A 24.hu információi szerint pár nappal ezelőtt meghalt egy várandós nő és magzata a szegedi klinikán. A lap úgy tudja, hogy

a várandós asszonyt szentesi otthonából vitte egy mentő a szegedi sürgősségi osztályra, majd több napot töltött kórházban, mielőtt meghalt.

A 24.hu megkeresésére az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ azt írta, az ügyben belső vizsgálatot folytatnak, ezért amíg az nem zárul le, nem áll módjukban tájékoztatást adni. Az esettel kapcsolatban Varga Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) országgyűlési képviselője Facebook-bejegyzésben fejtette ki a véleményét.

Mint írta, az elmúlt időszakban több olyan eset is eljutott hozzá, amely megerősíti, miért van szükség Szentesen jól működő szülészetre. A politikus beszélt a férjjel is, aki mindent elmesélt az ügyről, azonban a leírása szerint a részleteket nem oszthatja meg. Annyit viszont elárult, hogy a pletykákkal ellentétben a várandós nőt nem kezelték Szentesen, nem is zavarták el Szentesről.

A Dr. Bugyi István Kórházban így nem is történhetett semmilyen mulasztás. Amikor megtörtént a baj, egyenesen Szegedre mentek

– emelte ki posztjában.

Mint ismeretes, a szentesi Dr. Bugyi István Kórházban 2023 januárjában orvoshiány miatt bezárták a szülészeti és nőgyógyászati osztályt. A betegeket és a várandós kismamákat pedig azóta Hódmezővásárhelyre, Szegedre és Kecskemétre irányítják át.