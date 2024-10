A közlekedési államtitkár is beszállt a HÉV-vitába, Vitézy Dávid keményen bírálta őt

Nagy Bálint közlekedési államtitkár is megszólalt a HÉV-ritkításokkal kapcsolatban, szerinte politikai hátsó szándékból elkövetett zavarkeltés és álhírterjeszés folyik, és Vitézy Dávidot is bírálta. Az utóbbi nem hagyta szó nélkül az elhangzottakat, a politikusok személyeskedéstől sem mentes vitája tovább folytatódik.

Nagy Bálint péntek délután azt írta, hogy egy hónappal ezelőtt a MÁV-HÉV korábbi, azóta távozott vezetője még arról tájékoztatta a minisztériumot, hogy a HÉV menetrendjében nem lesz változás, ezt a BKK is tudomásul vette. A közlekedési államtitkár az erről szóló levelezést is csatolta bejegyzéséhez.

„Aztán alig telt el három hét, és a minisztérium megkerülésével már járatritkítási tervekről tájékoztatta a főváros közlekedési cégét, noha sem a MÁV, sem pedig a minisztérium vezetése nem hagyott jóvá ilyen döntést. Vajon kitől származott a provokatív ötlet? Mert jól szervezett akció volt az elejétől mostanáig – az álhír, az egyeztetés elhagyása, a nyilvánosság hergelése, a bizottságosdi – minden” – fogalmazott bejegyzésében.

Ugyanakkor hozzátette, hogy a kiindulópont hamis volt, és erről papírjuk is van: „a HÉV menetrendjéhez nem kell és nem is fogunk hozzányúlni januártól. Vitézy Dávid azzal akarta kezdeni a fővárosi karrierjét, hogy megvédi a budapestieket egy senki által nem tervezett járatritkítástól, ám nem sikerült a trükk, kiderült a hazugság. „Igya meg a hársfateát, amit főzött” – tette hozzá.

Vitézy Dávid nem hagyta szó nélkül az elhangzottakat

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője Nagy Bálint bejegyzésére kommentben úgy reagált: „Hónapok óta nem is hallottunk felőled, a MÁV eddigi legnagyobb válságát mély hallgatással töltötted egész nyáron. Talán már el is felejtette a közvélemény, hogy Lázár Jánosnak van közlekedési államtitkára. Elég nehéz munka lehet, úgy tűnik, annyiból áll, hogy téged dobnak be, amikor a főnököd már teljesen lejáratta magát.”

Majd úgy folytatta, hogy ha jól érti, a minisztérium ismét szabotázzsal vádolja a MÁV vezetőit, immár nem először.

»A jegyszedőnek az anyja egy malomtulajdonos kulák szeretője volt. Bevallotta.« Ezt már jól ismerjük, kedves államtitkár úr

– írta, majd közölte, hogy amikor tavaly nyáron szabotázzsal vádolták meg a vasút vezetőit, akkor Vitézy Lázár minisztert a Rákosi-korszak hírhedt közlekedési miniszteréhez, Gerő Ernőhöz hasonlította, de most úgy látja, ez inkább inspirálóan hatott a „szaktárcára”, és tényleg az ötvenes évek stílusában folytatják. Emlékeztetett, hogy a MÁV-HÉV Zrt. október elején hivatalos levelet küldött a BKK-nak, hogy a járatokat ritkítani szeretné, a teljes levél elérhető a Budapest Portálon.

Szerinte mindenkinek, aki kicsit is rálát a MÁV működésére, teljesen világos, hogy mi történt itt:

Lázár miniszter kézi vezérlése és a kiváló megyebérletek nyomán bezuhant bevételek miatt elmaradtak a fővizsgák, összeomlott az alkatrészellátás, lecsökkent az üzemképes járművek száma, és aztán megírtátok ezt a levelet, hogy akkor jön a járatritkítás.

Hozzátette: ha ebből a közvélemény nyomásának hatására visszajönnek, örvendetes, majd a HÉV-ek cseréjét és a pályák felújítását javasolta nekik, amit két éve húzott ki és állított le Lázár miniszter.

„Ha az a tervetek, hogy hivatalosan visszaléptek a járatritkítástól, elaltatjátok a közvéleményt, aztán majd »üzemzavar« címén mégis megvalósítjátok, szeretném előre jelezni: a budapestiek figyelni fognak, figyelni fogunk, ez a trükk nem fog működni. Karácsony főpolgármester is megszólalt az ügyben amúgy, róla valahogy ismét megfeledkeztél. Ekkora már a barátság?” – kérdezte az államtitkárt Vitézy Dávid.

Utóiratként hozzátette: „El is felejtettem: ez a nyilatkozat két napja az általatok most, pár héttel ezelőtt kinevezett MÁV-vezérigazgatótól származik. Ő is szabotőr? Vagy már azt se tudjátok, épp mit hazudtok?”

Az előzmények

Mint írtuk, december 15-től három fővárosi HÉV-vonal járatait is ritkítanák. A kiszivárgott terv szerint a jelenlegi hat kocsi helyett csak hárommal, illetve ritkábban közlekednének a szerelvények a ráckevei, a gödöllői és a csepeli viszonylatokon.

A fővárosi politikusok személyeskedéstől sem mentes vitában üzengetnek egymásnak. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a főváros biztosan nem járul hozzá a járatszámok radikális csökkentéséhez, majd nyilvánosságra hozta a levelet is, amit a BKK illetékes igazgatója írt az állami MÁV-HÉV megkeresésére. A dokumentumból kiderül, hogy a cég valóban három szakaszon tesz javaslatot járatritkításra. Mint írta, Vitézy Dávid állítása nem helytálló, ugyanis a főváros jóváhagyása nélkül semmiféle HÉV-ritkítás nem lehetséges.

Lázár János a járatritkítással kapcsolatban azt írta: „az Építési és Közlekedési Minisztérium vagy a MÁV vezetésében senki semmilyen döntést nem hozott a HÉV működésével vagy menetrendjével kapcsolatban! Minden más állítás nettó hazugság. Arról viszont döntött Orbán Viktor és kabinetje, hogy több száz milliárdból fejlesztjük a pályát és a járműparkot.” A helyzetre Tarlós István korábbi főpolgármester is reagált az Indexnek, amiről itt írtunk hosszabban.

Csütörtök délután kiderült, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) elbocsátotta Nagy Gábort, a fővárosi agglomeráció elővárosi vonatait működtető MÁV-HÉV Zrt. vezérigazgatóját. A döntés mögött a korábban említett kiszivárgott dokumentum állhat.

Vitézy Dávid szerdán közölte, hogy jövő hétfőre összehívja a Fővárosi Közgyűlés Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának rendkívüli ülését, hogy megakadályozza Lázár Jánosnak a HÉV-ek tervezett ritkítására vonatkozó terveit. A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője előterjesztésében négy döntés meghozatalát javasolja a szakbizottságnak. Péntek délután Szentkirályi Alexandrának is üzent HÉV-ügyben.