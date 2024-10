Megszólalt Sallai Nóra egyik színésztársa: Ha ez történne velem, nem is akarnék felébredni

Fábián Anita, a Jóban Rosszban színésznője Sallai Nóra és kisfia balesete után elmondta, hogy teljesen megrendült, mikor tudomást szerzett a tragédiáról. Megjegyezte, hogy színésztársaival együtt nehezen birkóznak meg a helyzettel, és mindennap gondolnak kolléganőjükre. A színésznő azt is elmesélte, hogy évekkel ezelőtt ő is élt át hasonló balesetet lányával.

Fábián Anita a Borsnak nyilatkozott arról, hogy mit érez most, kolléganője szeptember végi autóbalesete után, melyben meghalt Sallai Nóra 5 éves kisfia, a színésznő pedig azóta is válságos állapotban van.

Mint mondta, nagyon megrendült, mikor tudomást szerzett a balesetről. „Kaptam egy e-mailt a véradással kapcsolatban, de akkor még nem tudtam semmit a balesetről. Reagáltam is, hogy jobbulást kívánok, és utána persze rákerestem. Akkor szembesültem vele, hogy milyen szörnyűség történt. Ez egyszerűen felfoghatatlan és feldolgozhatatlan” – mondta Fábián Anita.

Megjegyezte, hogy ő is édesanya, így különösen át tudja érezni a fájdalmat. Azt is elmondta, hogy ez egy iszonyatos tragédia, és ami különösen megrázó, hogy meghalt a kisfiú.

Nem is tudom, mit kívánjak Nórának, ha felébred a pokolból a pokolba. Az egyik Jóban Rosszban-os kollégánk azt írta, hogy ő azt kívánja, hogy az történjen vele, amit szeretne. Én is belegondoltam, és mondtam is a lányomnak, hogy ha ez történne vele, akkor nem is akarnék felébredni

– tette hozzá a színésznő.

Fábián Anita és kollégái tehetetlennek érzik magukat, és nagyon nehezen birkóznak meg a helyzettel. Mint mondta, csak sírnak és várnak. „Bárcsak tudnék nekik segíteni, de azt csak úgy lehetne, ha vissza tudnánk forgatni az időt. Nyilván elmentünk vért adni, de igazából csak tehetetlenül ülünk, és várjuk a híreket” – jegyezte meg.

A színésznő azt is elmondta, hogy évekkel ezelőtt ő is élt át hasonló balesetet lányával, mint Sallai Nóra most a kisfiával. Ugyan szerencsére ők nem szenvedtek sérülést, de mint mondta, a mai napig fel tudja idézni a baleset minden részletét.

„Szólt a zene, és arra gondoltam, hogy mennyire rendben van az életem, hogy minden, ami történik velünk, az jó. A következő pillanatban oldalra néztem, és azt hittem, hogy jól mértem fel a távolságot, de kimentem, és hátulról belém csapódott egy autó. Nem tudtam, hogy mi történik, csak füstöt láttam meg egy fehér fényt, megszűnt a hallásom, és azt érzetem, hogy emelkedek fel. Azt hittem, hogy meghaltunk, és ez a mennyország. Aztán elkezdett a köd kitisztulni, és elkezdtem hallani, hogy a lányom sír, és szól a rádió” – mesélte az évekkel ezelőtti balesetet a színésznő.

Teljesen mindegy volt, ki a hibás, én azt éreztem, hogy én vagyok a felelős, mert ott van a lányom, és nekem kellett volna vigyáznom rá. Szóval ebből felébredni borzasztó lehet, mert az ember akkor is magát hibáztatja, ha nem ő tehet róla, még úgy is, hogy mi megúsztuk egy karcolás nélkül

– mondta Fábián Anita.

130-cal ment a balesetet okozó autós

Mint arról beszámoltunk, a Sallai Nóra és kisfia múlt szeptember végén tartottak hazafelé egy születésnapi ünnepségről, amikor balesetet szenvedtek. Egy kereszteződésből kanyarodtak ki balra, amikor nagy sebességgel, 130-cal szaladt beléjük egy BMW-s. A BMW-ben ülő két fiatal csupán végtagsérüléseket szenvedett, ám a kisfiút hiába élesztették újra a helyszínen, később a kórházban belehalt a sérüléseibe. Sallai Nóra ugyan valamivel már jobban van, de még mindig válságos az állapota.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság korábban közúti baleset gondatlan okozásának bűntette miatti eljárásról beszélt, azonban a kisfiú halála következtében ez mostanra változott, és már halált okozó baleset ügyében folyik a nyomozás.

A tragédia kapcsán a gyorshajtók elleni szigorúbb szankciókat és a közlekedési szabályok szigorítását követelik ismert személyek. Kembe Sorel-Arthur, a Jóban Rosszban színésze egy „Lex Sallai Nóra” elnevezésű kezdeményezéssel is előállt.