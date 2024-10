Vogel Evelin: Magyar Péter átlépett egy határt, ezt nem engedheti meg magának

Vogel Evelin pénteken egy újabb videót tett közzé a közösségi oldalán azokkal a témákkal kapcsolatban, amelyekről az Indexnek is beszélt korábban egy interjúban.

Magyar Péter korábbi barátnője, Vogel Evelin exkluzív interjút adott az Indexnek, ami szeptember 25-én jelent meg, és abszolút rekordot jelentő 1 millió 350 ezer megtekintést hozott az Index és az Indamedia különböző felületein.

Vogel Evelin pénteken egy saját videót tett közzé, amelyben azt mondta: az Indexnek adott interjú óta rengetegen keresték meg azzal a kérdéssel, hogy miért állt a nyilvánosság elé.

Péter átlépett egy határt. Egy olyan határt, amit azt gondolom, hogy senki nem engedhet meg magának. Főleg nem egy olyan ember, aki azt mondja magáról úton-útfélen, hogy emberséges, empatikus, hogy az emberekért van, hoz meg áldozatokat

– fogalmazott Vogel Evelin.

Ezután elmondta: pár hete Magyar Péter megkérte arra, hogy menjen el hozzá, vigye el a nála maradt dolgait.

Amikor megérkeztem, egy kis szokásos chit-chat után behívott a házba, ahol – mint kiderült utólag – Radnai Márk is tartózkodott. Becsukta az ajtót, lement a konyhába, majd feljött a Márkkal és egy papírral a kezében. A papíron az állt, hogy tudják, hogy én mit tettem, hogy mi van nálam, és hogyha nem csinálom azt, amit mondanak, hogyha nem segítek nekik, akkor tönkreteszik az életemet, börtönbe juttatnak

– tette hozzá.

„Fenyegetve, ellentmondást nem tűrő hangon vádoltak, fantazmagóriáltak és gyanúsítottak mindennel is” – mondta Vogel Evelin. Állítása szerint Magyarék azzal vádolták, hogy a Fidesznek dolgozik, és hogy elárulta őket.

„De most komolyan, köpni-nyelni nem tudtam. Mert nem elég, hogy ennyire viharos és sokszor nyomasztó volt a közös életünk, a kapcsolatunk, de zárásként még meg is fenyeget, és nem is akárhogyan” – fogalmazott, hozzáfűzve:

Ekkor jött el az a pont, amikor elhatároztam, hogy beszélni fogok, szeretném megmutatni Magyar Péter igazi arcát.

Állítása szerint eközben beszélt több másik „tiszással” is, akik hasonló élményekről számoltak be, és ez is közrejátszott abban, hogy végül felkeresett néhány újságírót.

Az Index volt az, amelyik a leghamarabb reagált. Higgyétek el, én nem akarom elvenni a változás reményét vagy lehetőségét. De azt gondolom, hogy nagyon nem mindegy, hogy ki és milyen értékek mentén szeretne változást hozni ebbe az országba

– fogalmazott Vogel Evelin. Megjegyezte, hogy az interjúval be akarta mutatni Magyar Pétert, és hogy a legelejétől kezdve vele dolgozott azért, „hogy a magyar politika egy több mint egy évtizedes válság után elindulhasson egy békés reform útján”.

Én ebben a változásban még mindig hiszek. De attól tartok, éppen Péter személyisége az, ami ennek útjába áll. Az Index-interjú megjelenése óta folyton csörög a telefon, sok esetben a Péter által megfogalmazott hazugságokra kell reagálnom ahelyett, hogy a lényegről tudnánk beszélni

– mondta Vogel Evelin, majd azzal zárta a videót: úgy döntött, hogy a saját felületén szeretne kommunikálni a továbbiakban, és a későbbiekben további részleteket ígért arról, amit „megélt és megtapasztalt”, hogy milyen értékek mentén kezdtek el dolgozni Magyarral együtt, és milyen értékekben hisz a mai napig.

Az indexes interjúban ezek hangzottak el

Az Indexnek adott interjúban Vogel Evelin a következőkről beszélt:

Már a Tisza Párt kezdeteinél Magyar Péter barátnője volt, így látta, hogy miként alakult a pártelnök elképzelése politikai fellépéséről és szervezési kérdésekről. Hozzátette, hogy nem egyedül Magyar Péter érdeme volt, hogy idáig jutott. A megfelelő emberek támogatására volt szükség, akik hittek a változásban.

Vogel Evelin utalt megismerkedésükre, valamint kapcsolatukra. A politikus elmondta neki, miért mondott le a NER-ben betöltött pozícióiról, de ezt a nő már nem hiszi el, hogy valóban így történt. Sőt, azt is kétli, hogy valóban változást akart az országban.

A március 15-én tartott rendezvényen a nő is segítette kapcsolatrendszerével. Magyar Péter „még nem érezte magában azt az erőt, amit most érez”. Vogel Evelin felidézte, hogy amikor a politikus bement az ügyészségre, akkor rábízta a laptop és különböző dokumentumok elrejtését, pedig a nő szerint ezek nem váltottak ki akkora hatást, mint remélte.

A volt barátnő visszaemlékezett arra is, amikor a párt leendő pénztárnokát bemutatta Magyar Péternek, de nem akarta részletezni, pontosan ki ez a személy. Azt viszont igen, hogy „csak saját magára hallgat” a politikus, meg esetleg Radnai Márkra, a párt alelnökére.

Tíz pártot is megkerestek együttműködés céljából, végül csak a Tisztelet és Szabadság Párt maradt. Utalt arra is, hogy Magyar Péter hogyan ajánlott fel EP-képviselőséget olyanoknak, akikkel tárgyalt pártjuk átvételéről. Végül a „Tisza maradt, ezt dobta a gép”.

A kampányidőszakban csak saját magára koncentrált a politikus Vogel Evelin állítása szerint. A csapata foglalkozott a szervezetépítéssel, ha elégedetlen volt, akkor barátnőjén vezette le. „Nehéz eset volt, negatív visszajelzései voltak, mindenki rosszul dolgozott, mindenki hülye, mindenki agyhalott.”

Viszonyuk megromlása után elmondása szerint Magyar Péter egyre agresszívebben viselkedett vele, ezért féltette gyermekét. Kételkedni kezdett, hogy folytassa-e kapcsolatát a politikussal. A választások előtt pár nappal párja azt mondta neki, szeretne vele maradni, de annyira azt se bánja, ha szakítanak, mert úgyis „bárkit megkaphat ebben az országban, ebben a pozícióban”. Ekkor eldöntötte, hogy szakít a férfival.

Vogel Evelin szerint a Tisza Párt elnökének titka abban rejlik, hogy olyan környezetből jött, hogy hitelesen tud beszélni. Ki tudja rántani az apátiából az embereket, jó kommunikációs készségei vannak. Viszont az emberek nem látják, kicsoda valójában, „mert ő nem az, aminek látszik”.

Magyar Péter már az interjút követő két órán belül a közösségi oldalán tett közzé reakciót, ahol elárulta, hogy „szívből szerette barátnőjét, és anyagilag is támogatta”. Utalt arra is, hogy milyen nyomás nehezedett rá, viszont szerinte a nő „csak lehetőséget látott benne”.

Megjegyezte, hogy volt barátnője május óta zsarolja őt. Ezt – elmondása szerint – a párt visszautasította, majd ezután Vogel Evelin felvette a kapcsolatot Kubatov Gáborral, a Fidesz alelnökével (Magyar Péter azt is állította, hogy feljelentést tesz Vogel ellen a zsarolás miatt).

A Tisza Párt elnökének Facebook-bejegyzésére Vogel Evelin is válaszolt, mondván: számított rá, hogy a politikus agresszívan fog reagálni. Tagadta a zsarolás vádját, és hozzátette, hogy „ha a volt barátja beváltja a fenyegetését, és feljelenti, akkor nem fog tudni mást tenni, mint megvédeni magát”.

(Borítókép: Vogel Evelin 2024. szeptember 20-án. Fotó: Kaszás Tamás / Index)



Frissítés: A cikkben először azt írtuk, hogy a video csütörtökön jelent meg. A tévedésre olvasóink hívták fel a figyelmet, elnézést kérünk. Vogel Evelin új videója természetesen pénteken, október 11-én jelent meg.