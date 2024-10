Panaszkodnak a boltok az új rendszerre, de MOHU szerint nagyot kaszálnak

Sok vitát generál a nyáron bevezetett 50 forintos betétdíjjal rendelkező csomagolások visszaváltása és az erre szolgáló REpont rendszer. Az elmúlt hónapok során jelentősen növekedett a visszaváltások száma, azonban az automatákat üzemeltető boltok panaszkodtak a rendszerre. A valóságban viszont nem csak pluszmunkát, hanem jelentős pluszbevételt is hoznak számukra a visszaváltott palackok.

Szeptember 30-án jelentette be a palackvisszaváltó automatákért felelős MOHU, hogy már egymillióan töltötték le a REpont applikációt és több mint 400 millió palackot váltottak már vissza hazánkban a rendszer bevezetése óta.

Augusztusban még arról írtunk, hogy a magyarok naponta 300 millió forint értékű csomagolást dobnak a kukába. Akkor ugyanis naponta átlagosan 3,5 millió csomagolást váltottak vissza, miközben a becslések szerint egy nap átlagosan 9,6 millió betétdíjjal rendelkező ital kerül a forgalomba. Cikkünk óta viszont eltelt két hónap és láthatóan hozzászoktak az emberek az új rendszerhez, hiszen szinte megduplázódott a visszaváltott műanyag, üveg és fém italos dobozok száma. A MOHU tájékoztatása szerint jelenleg napi 6 milliós visszaváltási számokat regisztrálnak, ez a növekedés pedig azt jelzi, hogy könnyedén el fogják érni azt a célt, hogy a forgalomba kerülő italcsomagolások 90 százalékát visszaváltsák a vásárlók 3 éven belül.

Érdemes megemlíteni, hogy még így is

napi közel 180 millió forint értékű csomagolás végzi a szemetesekben,

ezért sokan továbbra is keresik a köztéri kukákban az értékes palackokat, azonban ez az Országos Rendőr-főkapitányság szerint ez szabálysértésnek minősül, amelyet miatt nagyon komoly büntetésre számíthat az, akit „flakonozáson” kapnak.

A boltok panaszkodnak, de nyernek az új rendszeren

A vezető élelmiszerboltláncok azt tervezik, hogy ahol csak lehet, kiköltöztetik a palackvisszaváltó automatákat az eladóterekből és még az üzletek előteréből is, ennek pedig elsődleges oka, hogy csúcsidőben kifejezetten zavaró, hogy nagy zsákokkal sorban állnak az emberek az üzletekben, ráadásul automaták előterében minősíthetetlen higiéniai állapotok alakultak ki.

A MOHU leszögezi, hogy nem ők jelölik ki a visszaváltó pontokat, sem azok konkrét helyét az üzletekben, Magyarországon csak a legnagyobb boltoknak kötelező a csatlakozás – szemben például Romániával, ahol minden üzletnek kötölező biztosítania a visszaváltást –, minden más üzlet önkéntesen csatlakozhat a rendszerhez. Jelenleg mintegy 3700 ponton lehet visszaváltani, melyből 1300 kézi visszaváltó helyként működik, de folyamatos a bővítés és további több száz új automatát fognak beüzemelni az év végéig, miközben a kisebb üzletek folyamatosan regisztrálnak a kézi visszaváltásra. A csatlakozás pedig nem csak a vásárlók életét könnyíti meg, hanem

anyagilag is megéri még a kisebb üzletnek is, ugyanis a tapasztalat azt mutatja, hogy a visszaváltásért kapott utalványt a fogyasztók legtöbbször az adott üzletben költik el,

ráadásul a visszaváltáshoz szükséges eszközök biztosítása mellett a MOHU visszaváltott palackonként kezelési díjat is fizet a boltok számára.

Mennyit keresnek a nagy boltok a REpontokon?

A kezelési díj 7,5 forint, vagyis ennyit fizet a MOHU az automatákkal rendelkező boltoknak, minden egyes palack után. Ez alapján ki lehet számolni, hogy, ha egy nagyobb boltban 8000 palackot váltanak vissza, akkor az adott üzlet naponta 60 ezer forintot, heti szinten pedig 420 ezer forintot kap az automatákban visszaváltott palackok után.

Egy hónap alatt tehát valamivel több mint 1 680 000 millió forintot fizet a MOHU a nagyobb üzleteknek a palackok után.

Azonban még ennél is jobb az üzletek helyzete, ha hozzávesszük, hogy a statisztikák szerint a vásárlók több mint 80 százaléka a visszaváltáskor a boltban levásárolható vócsert választja, amit csak az adott boltban, vagy bolthálózatban tud beváltani. A napi 8000 palackos példánk esetében ez további 320 ezer forintot jelent egy nap és 8,9 millió forintot egy hónapban olyan vócserekben, amit az adott boltban fognak felhasználni a vásárlók.

Tehát a vócserekkel és a kezelési díjjal együtt napi 8000 palacknál akár több mint 10 millió forint havi plusz bevétellel is számolhat egy bolt.

Természetesen nem minden üzletben váltanak vissza naponta 8 ezer palackot, de már napi 1000 visszaváltott palack esetén is bőven egymillió felett van a plusz bevétel. Ráadásul ebbe a számításba még nem vettük bele azt, hogy valószínűleg a legtöbben nem csak a kapott vócser összegét vásárolják le az üzletben, hanem valamivel többet költenek.

Azt, hogy a boltoknak a problémák ellenére megéri a rendszer, azt mi sem mutatja jobban, minthogy több száz megrendelése van a MOHU-nak új automaták kiszállítására, miközben csak néhány alkalommal küldtek vissza gépeket.

A pluszbevétel pluszfeladatokkal is jár

Azt viszont nem felejthetjük el, hogy ezért a pluszbevételért meg is kell dolgozniuk az üzleteknek, ugyanis az automaták üzemeltetése folyamatos felügyeletet igényel. A leggyakrabban azért, mert megtelnek a REpontok, ilyenkor pedig az üzlet alkalmazottainak kell kiüríteniük őket, meghibásodás esetén pedig a nagyobb üzleteknek is át kell állniuk kézi visszaváltásra, ahogyan a kisebb, automatával nem rendelkező boltoknak.

Emellett az automatákat folyamatosan karban kell tartani. Ebből a szempontból leggyakrabban a szerkezetek palackszkennelésére kialakított alkatrészeinek takarítása kerül elő pluszmunkaként, ugyanis a hiba nélküli működéshez elengedhetetlen, hogy az automata fel tudja ismerni a bedobott csomagolásokat.

A boltok mellett elkezdtek megjelenni más helyeken is a REpontok, például Mol néhány benzinkútján is visszaválthatjuk már a palackokat, de tárgyalásokat folytatnak szociális intézményekkel is, úgy visszaváltó pontok létrehozásáról.

Hajléktalanszállókon is lesz automata

A hajléktalanszállók mellé is igényeltek automatákat. Információink szerint a szállók kezelési díjért cserében vállalták az üzemeltetést, ami nagy segítséget jelenthet a hajléktalanszállók költségvetésében, azt azonban leszögezte a MOHU, hogy a szociális intézmények csatlakozása is teljesen önkéntes.

(Borítókép: Visszaváltó automata. Fotó: Szollár Zsófi / Index)