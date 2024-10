Szabad Európa: A teljes Ügyfélkapu-rendszer megszűnhet

2025 elejétől a biztonságosabb belépés érdekében az Ügyfélkapu helyét átveszi az Ügyfélkapu+, ezentúl csak így tudnak bejelentkezni a magyar állampolgárok a rendszerbe. Azonban a Szabad Európa belső dokumentumokra hivatkozva azt állítja, hogy az Ügyfélkapu-rendszer teljes megszűnése várható hamarosan. A Miniszterelnöki Kabinetiroda is megszólalt az ügyben.

2025. január 16-tól megszűnik a hagyományos ügyfélkapus belépési mód, és a helyét az Ügyfélkapu+ kétfaktoros azonosítással működő verziója veszi át. Erre azért van szükség, mert az eredeti Ügyfélkapu nem felel meg a modern adatvédelmi követelményeknek, a kétfaktoros azonosítás pedig biztonságosabbá teszi a belépést, és a felhasználók adatai védettebbek lesznek a kibertámadásokkal szemben.

Ennek értelmében a megszokott felhasználónév és jelszó mellett egy második, időalapú egyszeri jelszóval (TOTP) is hitelesíteni kell a belépést – ehhez pedig egy hitelesítő alkalmazást is le kell tölteni az okostelefonra. (Ha valaki nem rendelkezik okostelefonnal vagy tablettel, a TOTP.APP webes hitelesítő alkalmazást is igénybe veheti.)

Azonban a Szabad Európa pénteken arról írt, hogy nemcsak az Ügyfélkapu, hanem az Ügyfélkapu+ is megszűnhet.

A lap információi szerint ugyanis néhány nappal ezelőtt egy nagy kormányzati szerv dolgozóit arra utasították, hogy töltsék le a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) mobilalkalmazást, majd legkésőbb október 15-ig csináltassanak eSzemélyit, és regisztráljanak a kormányzati elektronikus rendszerbe. A lap értesülése szerint máshol is ez a helyzet, például a minisztériumokban is.

Arról is írnak, hogy az utasítás a digitális állampolgárságról szóló törvényre hivatkozik, amelyet az Országgyűlés még 2023-ban fogadott el. Eszerint a kormánytisztviselőknek már csak elektronikus formában kézbesíthető dokumentumok fogadására alkalmas tárhellyel kell rendelkezniük. Erre jelenleg az Ügyfélkapu alkalmas, amely minden magyar állampolgárnak lehetővé teszi az elektronikus ügyintézést. A kormánytisztviselők pedig az Ügyfélkapu+-szal is meg tudnak felelni a törvényi előírásoknak. A lap emiatt is értetlenül áll azelőtt, hogy a kormányban miért ragaszkodnak a DÁP-hoz.

Egy másik, birtokukba jutott belső dokumentumban értelmezést is fűznek az elrendelt intézkedéshez. Ebben az áll, hogy az Ügyfélkapuval jelenleg minden kormánytisztviselő teljesíti a törvényi kötelezettségeket, hogy rendelkezzen elektronikus tárhellyel. Ugyanakkor megjegyzik, hogy a tárhelyet hamarosan csak a DÁP-on keresztül fogják tudni elérni az érintettek, és aki ezt nem tölti le, már nem felel meg a törvényeknek. A Szabad Európa értelmezése szerint ez azt jelenti, hogy hamarosan az Ügyfélkapu+ is megszűnik, erről azonban korábban még senki nem beszélt.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda is reagált

Cikkük megjelenése után azonban a Miniszterelnöki Kabinetiroda jelezte, hogy nem adtak központi utasítást a kormánytisztviselőknek arra, hogy töltsék le az említett DÁP-alkalmazást, bár a Szabad Európa ezt nem is állította, ugyanis a lap azt írta, „az egyes szervezeti egységek, minisztériumok saját hatáskörben intézkednek”.

Arra azonban nem válaszolt a Miniszterelnöki Kabinetiroda, hogy az Ügyfélkapu 2025. januári megszűnését követően az Ügyfélkapu+ is megszűnik-e.

Az Index is kérdezte a Miniszterelnöki Kabinetirodát, amint válaszolnak megkeresésünkre, frissítjük cikkünket.

A digitális állampolgárság bevezetése

A digitális állampolgárság bevezetését 2022-ben jelentette be a kormány, 2023-ban pedig törvénybe iktatták. 2023 novemberében írtunk arról is, hogy Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter jelezte: pár éven belül jelentősen megváltozik az életünk, mert már nem kell magunknál tartanunk az igazolványainkat, elég lesz csak a mobiltelefonunk. Majd a Digitális Állampolgárság Programot (DÁP) részletezve elmondta, hogy többek között elektronikus fizetést, digitális postaládát, ügyintézést és aláírást is lehetővé tesz majd a mobilunkon elérhető DÁP-app. A DÁP célja, hogy létrejöjjön egy egységes digitális környezet, ami segíti az állampolgárok és a kormányzat különböző szervei között a kommunikációt.

Szeptember elseje óta pedig már működik is a DÁP-applikáció, azaz a Digitális Állampolgárság Program zászlóshajója. Both András, az alkalmazást fejlesztő IdomSoft Zrt. vezérigazgatója az Indexnek kifejtette, tisztában vannak azzal, hogy sokan félnek attól, hogy az állam milyen adatokat tart róluk számon, de a DÁP-applikáció bevezetése ezen nem változtat.

Tiltakoznak az Ügyfélkapu+ januári kötelező bevezetése ellen

Mindeközben az Adótanácsadók Egyesülete határozottan tiltakozik az Ügyfélkapu+ 2025. január 16-tól történő kötelező bevezetése ellen. Szerintük legalább fél év halasztás szükséges, mert a könyvelők, adótanácsadók, valamint mikro- és kisvállalkozás ügyfeleik az előző év zárlati munkája csúcsidőszakában erre nem lesznek kellően felkészülve.

Javaslatukat már megküldték a kormányzati szerveknek. Azt írták, az egyesület tisztában van azzal, hogy az Ügyfélkapu+ bevezetésének célja az informatikai biztonság növelése és a felhasználói adatok védelme, azonban a jelenlegi határidő túl szoros, és nem veszi figyelembe a szakma és a vállalkozások valós helyzetét.