Orbán Viktor Esztergomban tart eligazítást, de este továbbutazik

Orbán Viktor miniszterelnök és Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is bejelentkezett Esztergomból, ahol a kormánypártok kihelyezett frakcióülését tartják. A kormányfő a következő úti célját is bejelentette.

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap délután közölte Facebook-oldalán, hogy „vasárnap is meló van”, ugyanis kihelyezett frakcióülést tartanak Esztergomban. „Téma: az új gazdaságpolitika. Este pedig irány Berlin!” – írta.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is tudatta közösségi oldalán, hogy kezdetét vette az esemény. Azt írta: „rendhagyó időpont, rendes frakcióülés”, és egy fotót is posztolt.

Mint ismert, a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülését eredetileg szeptember 25–26. között tartották volna Esztergomban, még a parlament őszi ülésszakának kezdete előtt, ám az árvízi helyzet miatt az eseményt el kellett halasztani.

A frakcióülést végül október 13–14. között tartják meg Esztergomban. A tanácskozás első napján zárt körben hagyományosan Orbán Viktor miniszterelnök szokott helyzetértékelést tartani. A második napon jellemzően Kocsis Máté, a Fidesz és Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője számol be sajtótájékoztatón az elhangzottakról. Hogy most is lesz-e sajtótájékoztató, az még nem dőlt el.

Ezt megelőzően, a parlament tavaszi ülésszakának február 26-i kezdete előtt Balatonalmádiban tartottak kihelyezett frakcióülést a kormánypártok. Ekkor döntöttek az új államfőjelölt személyéről, elvégezték az európai parlamenti és helyi önkormányzati választások előkészületeit, de az új gyermekvédelmi törvénycsomag is szerepelt a kiemelt napirendi pontok között. Orbán Viktor 2023 őszén is Esztergomban tartott eligazítást.