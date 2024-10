Jámbor András pert nyert az Origo ellen, miután pedofilnak nevezték

A másodfokú bíróság Jámbor Andrásnak adott helyt az Origóval szemben abban a sajtó-helyreigazítási perben, amelyet a Szikra Mozgalom volt tagja, az antifa ügy miatt vizsgált D. Krisztina élettársának laptopján talált pedofil tartalmak okán indított a politikus. Szerinte lejáratókampányt folytattak ellene, miközben ő nem is ismerte az azóta öngyilkosságot elkövetett férfit.

Jámbor András, a Szikra Mozgalom országgyűlési képviselője sajtó-helyreigazítási pert nyert az Origo ellen, amely írásában többször is valótlanságot állított mind Jámborról, mind a mozgalom tagjairól – közölte a szervezet. A Fővárosi Ítélőtábla a kérelemnek helyt adott, a médiumot helyreigazításra és perköltség-megfizetésre kötelezte.

Az ügy előzménye az Antifa szervezet év elején elkövetett brutális támadássorozata: februárban símaszkos, felfegyverzett szélsőbaloldaliak hátulról megtámadtak és agyba-főbe vertek egy negyven év körüli férfit egy akciósorozat részeként, amelyben összesen nyolc járókelőt támadtak meg a főváros négy pontján az Antifa-csoport tagjai. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a támadások első napján nyomozócsoportot állított fel, akik a tettesek kézre kerítésének érdekében számos helyen házkutatást tartottak, így jutottak el a Szikra Mozgalom volt tagjához, D. Krisztinához is.

Nála bukkantak elő azok a felvételek, amelyeken 12. életévét be nem töltött személy sanyargatása, illetve erőszak alkalmazása látható, ami miatt gyermekpornográfia bűntett megalapozott gyanújával rendeltek el nyomozást. Kiderült, hogy a laptop, amelyen a pedofil tartalmakat találták, a Szikra Mozgalom egykori tagjának élettársáé, aki mielőtt kihallgathatták volna, öngyilkos lett.

Az Origo egy alkalommal azzal a címmel írt cikket az esetről:

Lemond Jámbor András szélsőbaloldali képviselő a gyomorforgató pedofilbotránya után?

A cikkben szó szerint azt állították Jámborról és az egész Szikra Mozgalomról, hogy „pedofil bűncselekményt követnek el, ők azok, akik fedezik ezeket a bűnözőket, így teljesen egyértelmű, hogy Jámbor András bűnrészes pedofil bűncselekményben”.

Jámbor nem ismerte a volt Szikra-tag pedofil élettársát

Mint Jámbor András közleményében tudatta, ő nem is ismerte a fent említett embert, aki mozgalmának sem volt tagja, ezért beperelte a róla többször is ez ügyben cikkező Origót. Jámbor szerint a lap igyekezett azt a látszatot kelteni, mintha ő és mozgalmának tagjai is érintettek lennének a pedofilbotrányban, holott ez nem volt így. Szerinte „lejáratókampányt folytattak ellene”, holott nem vádolta őket ilyen bűncselekménnyel a rendőrség, egyiküket sem hallgatták ki, és tanúvallomásra sem kértek senkit.

Míg az elsőfokú bíróság elutasította a képviselő helyreigazítási kérelmét, fél év után a másodfokú bíróság Jámbor Andrásnak adott helyt, aki ezzel megnyerte a sajtópert. Az ítélet szerint a Fővárosi Ítélőtábla kötelezte az Origót, hogy öt napon belül tegye közzé 24 órán keresztül önálló hírként a helyreigazítást, ezenfelül a Mediaworks Hungary Zrt.-nek meg kell térítenie a perköltséget és a kereseti, továbbá fellebbezési illetéket az államnak.