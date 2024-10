Jogosítvány nélkül okozott halálos balesetet egy sofőr Valkó és Gödöllő között

Halálos balesetet okozott Valkó és Gödöllő között csütörtökön egy 33 éves sofőr – számolt be róla a Tények. A férfi nem tartotta a követési távolságot, és nagy erővel csapódott neki az előtte lévő kocsi hátuljának.

A felborult autóban ülő 58 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A vétkes sofőr elmenekült a baleset helyszínéről, de a rendőröknek így is sikerült időben elfogniuk.

A 33 éves férfinak soha nem volt jogosítványa. Korábban többször volt már büntetve, és kábítószer-kereskedelem miatt is folyamatban volt egy eljárás ellene.

Az áldozat hozzátartozója a csatorna kérdésére elmondta, hogy az 58 éves férfi autószerelőként dolgozott, és a baleset idején éppen munkából tartott haza. Családját nagyon megviseli a tragédia. A férfi három éves unokája többször is kereste a nagypapáját, akit többé soha nem láthat majd újra.

A vétkes sofőr tagadta hogy a balesetben hibázott, ugyanakkor elismerte, hogy a helyszínről elmenekült, és jogosítvány nélkül vezetett.

Kenese Attila, a Budapest Környéki Törvényszék szóvivője elmondta, hogy a bíróság egy hónapra elrendelte a 33 éves férfi letartóztatását, mivel a szökés, és a bűnismétlés veszélye is fennáll. Az elkövető többszörösen büntetett előéletű volt. A balesetet felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el, kábítószer kereskedelem miatt jelenleg is eljárás van ellene. A sofőr akár 7,5 évre is börtönbe kerülhet.

Szigorúbb közlekedési szabályokat követelnek az emberek

Mint írtuk, Sallai Nóra balesete után a gyorshajtók elleni szigorúbb szankciókat és a közlekedési szabályok szigorítását követelik az emberek. A színésznő és kisfia szeptember végén tartottak hazafelé egy születésnapi ünnepségről, amikor Alsónémediben balesetet szenvedtek. Egy kereszteződésből kanyarodtak ki balra, amikor nagy sebességgel, 130-cal szaladt beléjük egy BMW-s. A benne ülő két fiatal csupán végtagsérüléseket szenvedett. Sallai Nóra ötéves kisfiát bár újraélesztették a helyszínen, később a kórházban belehalt a sérüléseibe. A színésznő már jobban van, de még mindig válságos az állapota.

A tragédia miatt sokan a gyorshajtók elleni szigorúbb szankciókat és a közlekedési szabályok szigorítását követelik. Kembe Sorel-Arthur, a Jóban Rosszban színésze egy „Lex Sallai Nóra” elnevezésű kezdeményezéssel is előállt.