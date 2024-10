A MÁV hétfő délután egy közleményben közölte: semmiképp sem lesz járatritkítás jövőre. Korábban Hegyi Zsolt, a vasútársaság vezérigazgatója is hasonlóról beszélt lapunknak.

Hegyi Zsolt, a MÁV új vezérigazgatója az Indexnek adott nemrég interjút, amely hétfő délelőtt jelent meg oldalunkon. A beszélgetés egy pontján ő maga is úgy fogalmazott:

Járműhiány van, döntés még nincs, megoldás viszont lesz, röviden így tudnám összefoglalni a helyzetet [...] A sajtóban megjelent mértékű módosításokat tehát határozottan cáfolom, mindegy, hogy ki milyen papírra hivatkozik: nincs menetrendi döntés, de még nem is kell, hogy legyen.

Ezután beszélt arról is, hogy szakmai egyeztetésre, illetve járművek beszerzésére mindenképp szükség lenne, és hogy idén „már látszódnia kell a konkrét terveknek” azzal kapcsolatban, hogy mire lesz elég forrásuk. A teljes interjú ide kattintva olvasható el.

A MÁV leszögezte: nem lesz menetrendváltozás

A vállalat ezt követően adott ki egy közleményt, amelyben Hegyi Zsoltnak egy újabb nyilatkozatára hivatkozva már azt írták: „A vasúttársaság sajnálatosnak tartja, hogy a HÉV-ekkel kapcsolatban politikai vita alakult ki, ez aggodalmat kelthetett egyes utasainkban, pedig azt valójában semmilyen döntés vagy szakmai szándék nem indokolja.” Majd hozzátették:

A MÁV-csoport hivatalos álláspontja ugyanis a következő. Nem lesz menetrendváltozás. A HÉV-ek jövőre is ugyanolyan menetrend szerint – ugyanolyan gyakran és ugyanolyan kapacitással – fognak közlekedni, mint 2024-ben.

Megjegyezték azt is, hogy „járműhiány nem a mentrendhez szükséges állomány, hanem a készenletében tartott, műszaki tartalék tekintetében állhat elő, hiszen jövőre 4 motorvonat is eléri azt az életkort, amelyet követően azokat már ki kell vonnunk a forgalomból”.

„A helyzet azonban kezelhető és kezelni is fogjuk. A többi jármű karbantartásának felgyorsításával és hatékonyabbá tételével megoldható, hogy a rendelkezésre álló járművek minél előbb visszakerülhessenek a vágányokra, így a menetrendhez szükséges járműállomány 2025-ben is folyamatosan, még egy-egy szerelvény váratlan meghibásodása esetén is biztosítható legyen” – írták a közleményben, amelyet azzal zártak:

Csak olyan intézkedésekre kerülhet sor, amelyeket az utasok nem éreznek meg, azaz a menetrendi kínálat nem szűkülhet és nem is fog szűkülni.

A kommüniké megjelenésével párhuzamosan Hegyi Zsolt is kiadott egy videót a közösségi oldalán, amelyben ugyanerről beszélt.

A MÁV és a HÉV körül az előző héten kezdődtek viták, miután egy sajtócikkben kiszivárgott dokumentumok alapján azt írták, hogy járatritkításokra lehet szükség. Az írásnak a kialakult közéleti vita mellett személyi következménye is lett, mivel Lázár János építési és közlekedési miniszter p ár nappal a cikk megjelenése után elbocsátotta Nagy Gábort , a fővárosi agglomeráció elővárosi vonatait működtető MÁV-HÉV Zrt. vezérigazgatóját.