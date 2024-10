Valami baj van, ismét leállt a Paksi Atomerőmű egyik blokkja

Pár napon belül másodszor is meghibásodott a Paksi Atomerőmű egyik blokkja – derült ki az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) közleményéből.

Mint korábban írtuk, péntek hajnalban már volt egy leállás a Paksi Atomerőmű 2. blokkjánál, amely 250 MW teljesítménykieséssel járt együtt. A hibát pár óra múlva sikerült elhárítani, délelőttre ismét működött az erőmű.

Az Országos Atomenergia Hivatal most egy újabb leállásról számolt be a 2. blokknál, amelynek következtében a blokk teljesítménye 185 megawattal csökkent.

A közleményben azt írták, hogy „szekunderköri meghibásodás történt”, 2024.10.13-án (vagyis vasárnap) 20 óra 12 perckor.

Ennek elhárítása után a blokkot 22 óra 53 perckor névleges teljesítményre hozta az üzemeltető személyzet. A meghibásodás nem veszélyeztette a blokk biztonságát, a tevékenységnek környezetre gyakorolt hatása nem volt

– írták az OAH közleményében.

A hiba okáról nem írtak a közleményben, azt viszont hozzátették: folyamatosan felügyelik a blokkok állapotát és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást adnak.

Az erőműnél egyébként néhány hete is különleges intézkedésekre volt szükség amiatt, hogy túl meleg volt a Duna.

Akár 2057-ig is üzemelhet, miközben zajlik az erőmű bővítése

A paksi atomerőmű négy, jelenleg egyenként 506-509 megawatt teljesítményű blokkja 1982 és 1987 között kezdte meg működését, a 30 éves üzemidőt 2012 és 2017 között 20 évvel hosszabbították meg, így 2032 és 2037 között le kellene állítani őket.

Azonban már 2022 végén is arról esett szó egy, az Országgyűlés honlapján megjelent javaslatban, hogy a Paks 1 blokkjainak üzemidejét meghosszabbíthatják, és így akár a 2030-as éveken túl is üzemeben maradhatnak. Egy tavalyi bejelentésen pedig már arról esett szó, hogy az erőmű akár 2057-ig is üzemelhet.

Az most még épülő, Paks 2-es blokkokkal kapcsolatban az Index legutóbb arról adott hírt, hogy új szintre lépett a paksi bővítés, ugyanis lezárult a talajszilárdítás és a résfalazás a leendő ötös atomerőműblokk alatt, így most megindult a teljes talajkiemelés.

A paksi bővítést orosz fővállalkozó végzi, a projekten amerikai, német, francia, svájci és osztrák partnerek is dolgoznak. „A helyszínen már több mint ezren dolgoznak, és ez a szám jelentősen növekedni fog a következő időszakban” – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.