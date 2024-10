Hétfőn folytatódott Ádám Zoltán munkaügyi perének tárgyalása. A volt egyetemi docens még 2023. februárjában kezdeményezett etikai eljárást az egyetemen, amiért Timur Megdetovics Rahimkulov üzletember fia úgy vizsgázhatott le, hogy nem teljesítette az ehhez szükséges feltételeket. Majd a vizsgálat befejeztével őt bocsátották el.

A testület végül két hónapos vizsgálata után megállapította, hogy valóban kivételeztek a tanulóval, az érintett két dékánt pedig első fokon elmarasztalta. (A másodfokon azonban az egyetemet fenntartó kuratórium az egyik-, míg az általános rektorhelyettes a másik elmarasztalt dékánt felmentette.) A vizsgabotrány miatt azonban csak egy embert bocsátottak el az egyetemről, az eljárást kezdeményező Ádám Zoltánt, azzal az indokkal, hogy a vizsgálat során egyes bizonyítékokat nem adott át, illetve nem megfelelően kommunikált az egyetem vezetésével.

A tárgyalás egyik fő témája, az volt, hogy 2023 júniusában Szabó Lajos megbízott általános rektorhelyettes szabálytalansági eljárást indított, amelyet az egyetem kancellárja, Domahidi Ákos vezetett le.

Az eljárás keretein belül meghallgatták Ádám Zoltánt is, majd a kancellár bekért tőle több e-mailt. Ádám úgy tudta, hogy mindent átküldött, azonban két e-mail mégsem ment át. Végül a levél meg nem érkezése, és a kancellárral folytatott stílusa miatt bocsátották el.

Kellemetlenül érezte magát a bíró is

A 444.hu beszámolója szerint, Ádámék a hétfői tárgyalásra az utolsó pillanatban adtak be dokumentumokat. A több mint 30 oldalas anyagot a bíró nem tudta átnézni, és többször is hangoztatta, hogy azokat korábban is beadhatták volna.

Ha nem olvastam el a beadványt, hogyan engedélyezzem a kérdésfeltevést?

– mondta a bíró. Hozzátette, hogy ezek után továbbra sem tudják meghallgatni Szabó Lajost tanúként, akinek így harmadszorra is vissza kell mennie majd a bíróságra.

Ez nekem kezd kellemetlenné válni

– mondta a bíró, majd elnézést kért Szabó Lajostól, amiért egy órát kellett várakoznia.

A bíró megkérdezte, hogy miért ilyen későn adták be az anyagokat, mire Ádám Zoltán azt válaszolta, hogy a Corvinust képviselő ügyvédek is péntek este adtak be dokumentumokat, amiket ők csak vasárnap este kaptak meg.

Ádám Zoltán szerint a szavahihetőségére játszanak, a Corvinus is megszólalt

„Egy interpretációs csata zajlik” – mondta a tárgyalás után Ádám Zoltán. Szerinte a szavahihetőségét próbálják aláásni a levelezéssel kapcsolatban.

Hozzátette: továbbra is kitart amellett, hogy súlyos gondatlanságot nem követett el, a bíróság értelmezése szerint pedig még a felmondásában sem feltételezték, hogy szándékosan tartott volna vissza e-maileket. Elmondása szerint, nem ellenőrizte, hogy pontosan mit küldött át, azonban felmondása pillanatáig abban a tudatban volt, hogy minden szükséges e-mail átment.

A 444.hu cikkére reagálva a Corvinus nyilatkozatot küldött a lapnak. „Az ügy most a munkaügyi bíróságon van, hadd végezze a bíróság a munkáját, a döntés már az ő kezükben van” – írták.

Az előző tárgyalásról szóló cikkünkre az egyetem szintén reagált, akkor azt írták az Indexnek: „Ádám Zoltán az egész ügyet és az eljárást politikai kampányának részéve tette, amiben az egyetem nem hajlandó közreműködni. Mivel Ádám Zoltán munkavállalóként megtagadta az együttműködést munkáltatójával, így a Corvinusnak nem volt más választása, mint hogy felmondja vele munkaszerződését.”