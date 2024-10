Harmadszor is elkaszálták a Déli Körvasút környezetvédelmi engedélyét

Hiába nyilvánította katonai célú beruházásnak az Építési és Közlekedési Minisztérium a Déli Körvasút megépítésének Újbudát is érintő projektjét, a ma meghozott jogerős ítélet értelmében ismét le kell állítani egy időre az építkezést.

A Fővárosi Törvényszék a mai napon harmadszor is megsemmisítette a Déli Körvasút környezetvédelmi engedélyét. A háromfős tanácsban döntő bíróság megállapította, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) jogszabálysértő módon minősítette katonai célúvá a civilek és a XI. kerületi önkormányzat által is támadott, a Hamzsabégi utat és a Rákóczi hidat is érintő beruházást.

Kreitler-Sas Máté, az LMP kerületi képviselője lapunknak azt mondta, nem jött be az ÉKM trükkje, amivel meg kívánták akadályozni az építkezés bírósági leállítását.

Mint mondta, katonai célúvá minősített beruházások esetében egyedül a Jász-Nagykun-Szolnok megyei bíróság járhat el, egy ilyen eljárás során pedig nem alkalmazható az azonnali jogvédelem, amellyel egyébként korábban élt is Újbuda Önkormányzata.

Az eddig okozott környezeti károkat már nem lehet semmissé tenni, azonban a mai napon meghozott jogerős ítélet szerint az építkezést azonnal fel kell függeszteni. A bíróság arról is döntött, hogy a környezetvédelmi engedélyről nem a Jász-Nagykun-Szolnok megyei, hanem a Pest Megyei Kormányhivatal folytathatja le az eljárást.

Október 5-én Lázár János miniszter még optimistán nyilatkozott a projektről. Közösségi oldalának bejegyzése szerint: „A 364 milliárd forintos beruházás részeként nő a forgalmi kapacitás Ferencváros és Kelenföld állomások között, és két új vasúti megállóhelyet is létrehozunk a Közvágóhíd és Nádorkert térségében. A Magyarország keleti és nyugati fele közötti legfontosabb vasúti kapcsolat kiépítésével az egész régió közösségi közlekedését tesszük jobbá.”

Ez a projekt azonban most egy időre ismét leáll.