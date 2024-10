Megszűnt a mentelmi jog, a BRFK már vizsgálja Győrffy Balázs nőverési ügyét

Megszűnt Győrffy Balázs mentelmi joga, így a BRFK büntetőeljárásban vizsgálja majd a Fidesz–KDNP-ből kilépő, valamint az EP-képviselői mandátumáról és a Nemzeti Agrárkamara elnöki tisztéről is lemondó politikus nőverési ügyét – tudta meg a 24.hu.

Ahogy arról az Index is beszámolt, augusztus 22-én a Fidesz EP-képviselője ittas állapotban konfliktusba keveredett egy nővel, akit a vita hevében meg is ütött. Győrffy Balázs az esetet nem részletezte, de szerinte is „elfogadhatatlan és vállalhatatlan”, amit tett. A botrány után a Fidesz azonnal kizárta a politikust a párt soraiból: A Fideszben világos szabályok és értékek vannak, aki ezeket megsérti, nem lehet a közösségünk tagja – közölte a párt. Győrffy Balázs helyét az Európai Parlamentben Dömötör Csaba vette át.

Az üggyel kapcsolatban a 24.hu fordult a hatóságokhoz. Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője válaszában arról tájékoztatta a lapot, hogy a súlyos testi sértés bűntette és más bűncselekmény miatt indult ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség kedden áttette az eljárást a Budapesti V. Kerületi Rendőrkapitányságra. Azt is elárulta, hogy milyen cselekményeket végeztek el eddig a nőverési ügy kirobbanása óta.

A nyomozás elrendelését követően a ügyészség soron kívül elvégezte az elsődleges nyomozati cselekményeket, így tanúkat hallgatott ki, orvosi iratokat szerzett be, valamint lefoglalást hajtott végre. Mivel a feljelentett személy európai parlamenti képviselői megbízása időközben megszűnt – így a továbbiakban mentelmi jog sem illeti meg –, az ügyben a kizárólagos ügyészségi nyomozási hatáskör már nem áll fenn.

Azt egyelőre továbbra sem tudni, hogy pontosan mi történt az ominózus éjszakán, és milyen sérüléseket szenvedett el az áldozat. A rendőrség a büntetőeljárás eredményessége érdekében nem adhat további tájékoztatást az ügyről.

Sajtóértesülések szerint Győrffy a Lánchíd közelében lévő egyik szórakozóhelyen szóváltásba keveredett egy lánnyal, majd verekedés tört ki. A balhé miatt rendőrt és orvost is hívtak a helyszínre. Úgy tudni, a bulizó fiatalok egyike súlyos sérülést szenvedett.