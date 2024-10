Már komolyan foglalkozik a kormányzat a lakhatási helyzetet érintő változások kidolgozásával. Nem véletlenül mondta nemrégiben Gulyás Gergely, hogy szó lehet szigorú budapesti Airbnb-kontrollról, a bérleti díjak szabélyozásáról, a kollégiumi férőhelyek számának megemeléséről és általában az építkezés ösztönzéséről. Ennek lehetőségeit jártuk körbe Borsi Lászó tanácsadóval, ingatlanszakértővel.

A szakértő szerint nem csak azért, mert drága, hanem a jelenlegi felfogás még mindig a tulajdonlást helyezi a középpontba a bérléssel szemben. Borsi László szerint az a nyugat-európai szemlélet lenne az egészségesebb, ahol az emberek egy szociális bérlakással kezdenek, majd ha ezt kinövi, akkor elmegy egy piaci bérlakásba, amit már ki tud fizetni és csak ezután jöhet a tulajdon. Ez egyébként leírja egy ember átlagos életciklusát is, hiszen élete vége felé már nem biztos, hogy ugyanolyan nagy lakásra van szüksége, mint amikor valamennyi gyermek még otthon lakik.

1990 után volt egy magánosítás Magyarországon, amikor sokan potom pénzért meg tudták venni azt a tanácsi bérlakást, amiben addig éltek, saját tulajdonhoz jutva ezzel. Viszont nem gondoltak arra a teherre, amit majd ezeknek a lakásoknak, társasházaknak fenntartása, karbantartása néhány évtizeddel később jelenteni fog.

Nálunk 4,4 millió lakás van, viszont ebből félmillióban nem lakik senki, csak állnak üresen, félmillió pedig szinte lakhatatlan, de mégis élnek benne. Ezt a hiányzó milliós mennyiséget kellene elkezdeni bepótolni. Az elmúlt 34 év kormányai nem igazán támogatták a bérlakásépítési programokat, amelyek voltak, azok is igen rövid életűek voltak.

Választási fogás-e a lakhatási kérdés tervezett kormányzati kezelése?

Szó volt arról is, hogy a kabinet Nagy Mártontól vár egy tervezetet a lakhatási gondok kezelésére, ami arra is utalhat, hogy annak 2025-ös megvalósítása már a következő választási kampány része lehet. Borsi László szerint ezt a szükségszerűség és egyértelműen a politikai realitás is diktálta.

Beszéltünk arról a kormányzati munkaanyagról is, amely nemrégiben került ki az internetre és lényegében alapjaiban változtatná meg az állami szerepvállalást a lakhatás terén. Borsi szerint a kiszivárgott anyag egy olyan komplett program, amit már nagyon régen várt a szakma, és nagyon jót tenne a lakhatási lehetőségeknek.

Ebben már egyértelműen szerepelnek a bérlakások, kérdés az, hogy erre mennyi pénz lesz.

A tervezet egyértelműen elmozdulást javasol a jelenlegi évi 10-15 ezer újlakástól, mert ez a szám rettentően alacsony. Ezek már korszerű, energetikailag megfelelő lakások lennének.

A lakáshotelek, vagy is az Airbnb tervezett budapesti szigorítása Borsi szerint nem jó ötlet. A terézvárosi ügydöntő népszavazást ez ügyben nem tartja reprezentatívnak, és véleménye szerint sokkal inkább maguknak az érintett társasházaknak és az azokban működő közgyűléseknek kellene eldönteniük, hogy engedik-e a házban a rövid távú lakáskiadást.

A szakértő ugyanakkor nagyon jó döntésnek tartja a már hatályos rendeletet, amely 2025-ben engedélyezi az önkéntes nyugdíjmegtakarítások – adómentes – lakáscélú felhasználását. Végre egy olyan döntés, amely nem csak a fiataloknak kedvez a lakhatás terén, hanem akár a nyugdíjaskorúak is élhetnek vele.

