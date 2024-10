Az ötöslottó történetének legnagyobb nyereményéért játszhatnak a héten a szerencsejátékosok, immár 32 hete halmozódik az összeg, épp a legutóbbi rekord óta. Februárban 6 milliárd 523 millió forint lett egy szerencsés tippelőé, most hétvégén pedig már kétmillióval is nagyobb a főnyeremény. Megnéztük, pontosan mire elég ma ennyi pénz, mit lehetne megvenni belőle.

Rekord mértékre emelkedett a héten a magyar ötöslottó főnyereménye, hiszen immár 32. hete nem volt telitalálat, ezzel pedig 6 milliárd 525 millió forintra nőtt az összeg. Ez kétmillió forinttal haladja már meg a korábbi rekordot, amelyet idén februárban vittek el. Akkor a

15

47

59

83

számsorral nyert valaki, most hétvégén pedig a 17,61,66,72,88 számok lehettek volna nyerők. Ezúttal senki sem tippelt jól. A főnyeremény tehát jó ideje halmozódik, most pedig a rekord elérésekor megnéztük, pontosan mire is elég ez a 6,5 milliárd forint, átszámítva 16,3 millió euró. A száz leggazdagabb magyar közé például nem jelent rögtön belépőt, hiszen ott már a lista végén is 10 milliárd feletti vagyonokkal kell számolni.

A válogatott már nem jön ki belőle

Kezdjük az ilyenkor szokásossal: sztárfocistát ennyi pénzből ma már nem lehet venni, de már a magyar válogatottban sem. Szoboszlai Dominik ugyanis a transfermarkt.com adatai szerint 75 millió euróba (30 milliárd forintba) kerül, azaz még jócskán gyűjteni kéne hozzá, hogy összejöjjön egy igazolás. A 16,3 millióból viszont kigazdálkodható Sallai Roland (14 millió eurós, 5,6 milliárd forintos érték), aki után még marad is egy kis költőpénz, esetleg a fizetésére.

Kastélyból csak szerényebbre futja

Az ingatlan.com adatai szerint a jelenleg elérhető legdrágább ingatlan Magyarországon egy szombathelyi kastély, amelyet 12 milliárd forintért kínálnak. A 41 szobás ház valóban impozáns és még park is jár hozzá. Ez tehát nem jönne ki belőle, de egy acsai uradalom már igen, 5 milliárdért kapható egy 3100 négyzetméteres, 15 szobás kastély.

Jachtból a használt is jó, kocsiból a luxus

Ha Monte Carlóban szeretnénk villogni a pénzünkkel, akkor ahhoz is többet kell lottózni, nem elég csak egyszer elvinni a főnyereményt, hiszen a világ 50 legdrágább jachtjánál 35 millió eurónál (14 milliárd forintnál) indul a belépő. Ezeket természetesen kevesen engedhetik meg, 15 millió euróért (6 milliárd forintért) viszont már egész pofás hajókat is lehet kapni, igaz, használtan, de egy 10 éves, közel 40 méteres Sunseeker hajó kijön ekkora összegből.

Aki viszont a tengert nem szereti, az négykerekűekből is válogathat. A legdrágább Rolls-Royce és egy 1962-es Ferrari GTO ugyan kívül esik a pénztárcán, akárcsak a Bugatti La Voiture Noire, de utóbbi gyártó néhány darabja már beleférhet a keretbe. Egy Centodieci például már 3 és 4 milliárd forint között is elhozható.

Döglött cápára is elszórható a pénz

Az interneten ehhez is kaphat segítséget. Például, ha a leendő lottónyertes igazán nagy karácsonyrajongó, akkor nélkülözhetetlen lehet otthonában az egyik ünnepi megasláger előadójának, Mariah Carey-nek az eljegyzési gyűrűje. Ez mindössze 9,1 millió eurót (3,6 milliárd forintot) kóstálna. De a Yahoo cikke szerint 7,3 millió euróért (2,9 milliárd forintért) egy formaldehidben konzervált tigriscápát is kiállíthat a nappalijában a szerencsés tippelő, már amennyiben szeretne ilyenekre költeni. A halál fizikai lehetetlensége az élők elméjében elnevezésű műalkotás 1991-ben készült és jelenleg Steven Cohen üzletember tulajdonában van.

Utazni akár az űrig is lehet belőle

Ha valaki nem tárgyakra, hanem élményekre szeretne költeni, akkor utazásokra is fordíthatja nyereményét. Igazán különleges kirándulást vásárolhat például 165 millió forintért a Virgin Galacticnál: Richard Branson cége az űr peremére viszi utasait. 800 millió forintból pedig a világ jelenleg elérhető, legdrágább luxus körutazására is befizethet.

A Panache Cruises ajánlata szerint a 140 napos túra Miamiból indul és New Yorkban ér véget. Összesen 6 kontinenst és 40 országot érintenek, amikor pedig nem a luxus tengerjárón tartózkodnak az utasok, akkor méregdrága szállodákban pihenhetnek.

