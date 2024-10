Videó: elaludhatott a sofőr, frontálisan ütközött egy tartálykocsival a kanyarban

Be volt kötve a biztonsági öve és a légzsák is megvédte azt a sofőrt, aki egy kanyarban frontálisan ütközött egy tartálykocsival. Az autós feltehetően elaludt a volánnál, ám szerencsére be volt kapcsolva a biztonsági öve, így egy térdsérüléssel megúszta a balesetet.