„És?” – így reagált a buszsofőr, amikor a telefonálása miatt rászólt egy utas

Hosszan telefonált egy buszt vezető sofőr egy budapesti BKV-járaton, munkavégzés közben, mialatt sok embert szállított a járművön. Az esetet egy felháborodott utas nem hagyta szó nélkül, felrótta neki, hogy ne telefonáljon, mert az autóbuszon utasok vannak.

A buszsofőr erre csak annyit reagált:

És?

A történtekről telefonnal felvétel is készült. A szemtanú a busz pihenőhelyén, az Örs vezér téren több sofőrt is megkérdezett, hogy kinek jelentheti a történteket, de ők állítólag kinevették, és gyakorlatilag nem foglalkoztak vele, mondván, azt csinálnak, amit akarnak, mert úgyis kevesen vannak – írta meg a történetet a Blikk, amely a videót is megosztotta.

A magazin felkereste a BKV-t, és megmutatták az eset felvételét is. A közlekedési vállalat azt ígérte, hogy bár nem érkezett hozzájuk hivatalos panasz, de a felvétel alapján „haladéktalanul vizsgálatot indítanak”.

„A telefonhasználatot a KRESZ egyértelműen szabályozza, és ha egy járművezető a KRESZ-t megsérti, az minden esetben szankciót von maga után a szabálysértés súlyához igazodva. Ezért társaságunk a szükséges munkáltatói intézkedést megteszi. A BKV mintegy 2000 autóbusz-vezetőt, 300 trolibuszvezetőt, 950 villamosvezetőt és 330 metróvezetőt foglalkoztat. Még ilyen hatalmas létszám mellett is egyedi esetről van szó, a munkatársainkra egyáltalán nem jellemző a hasonló viselkedés. Időszaki oktatásaink során kiemelten foglalkozunk a KRESZ-szabályok minden körülmények közötti betartásával” – írták.