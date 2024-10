Gyurcsány Ferenc: Orbán Viktor 15 perc alatt Magyarország leginkább oroszbarát politikusa lett

Gyurcsány Ferenc volt az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendége, miután a Demokratikus Koalíció elnöke azzal vádolta meg Orbán Viktort és Szijjártó Pétert, hogy „orosz alvóügynökből aktív ügynökké váltak az elmúlt időszakban”.

A Demokratikus Koalíció elnöke elfogadhatatlannak tartja Szijjártó Péter interjúját, amelyet a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökségnek adott, és amelyet ő úgy értelmezett, hogy a magyar miniszter azzal értene egyet, ha Magyarország kilépne a NATO-ból, pontosabban ha a NATO kivonulna Magyarországról. A DK elnökének beszámolója szerint a külügyminiszter azt mondta, hogy nem jött volna létre a mostani helyzet, ha 2021-ben a NATO komolyan megvitatja az orosz biztonsági garanciákról szóló szerződéstervezetet.

Gyurcsány Ferenc felidézte, hogy ebben a tervezetben három elem volt: a NATO vonuljon vissza az 1997-es határok mögé. A NATO vállaljon kötelezettséget, hogy további tagot nem fog felvenni, Oroszország közelébe a NATO ne telepítsen további csapásmérő eszközöket. Szerinte Szijjártó Péter árulást követett el, amikor sajnálatát fejezte ki, hogy Moszkva ultimátumát nem tárgyalták meg.

Ezt nem lehet megtárgyalni. Magyarország számára ez olyan vörös vonal, amit nem lehet átlépni. Megtárgyalni azt lehet, hogy a külügyminiszter fejezze be a pályafutását a kormánnyal együtt

– hangsúlyozta a Demokratikus Koalíció elnöke.

Mindennap el kell mondani, hogy…

A politikus szerint amikor Orbán Viktor 2009-ben 15 percig beszélt Putyinnal Szentpéterváron, akkor ott valami egészen furcsa dolog történt. „Kiment Szentpétervárra Magyarország egyik leginkább oroszellenes politikusa, és visszajött Magyarország egyik leginkább oroszbarát politikusa” – fogalmazott Gyurcsány Ferenc, aki úgy gondolja, a kormányfő elvesztette szuverenitását Putyinnal szemben.

A Demokratikus Koalíció elnöke úgy véli, hogy a jelenlegi orosz–magyar kapcsolatoknak nincs hazai haszna. Elmondta a politikus, hogy amikor ő volt a miniszterelnök, akkor Putyin elnök nekünk hozott – például a sárospataki könyvtárat –, most viszont nem ő hoz, hanem mi adunk neki. „Valójában Magyarországon nem látom, hogy előnye származna ebből a kapcsolatból. Mi nem erősödtünk az elmúlt 14 évben semmilyen listán, hanem Magyarországnak ma gyengébb a pozíciója, benne a háta mögött Oroszországgal” – tette hozzá.

Mindennap el kell mondani […], hogy olyan kormányuk van, ami a magyar történelemben példátlan módon egy másik nagyhatalom szolgálatába áll

– hívta fel a figyelmet.

Gyurcsány Ferenc azt is felidézte, hogy a 2022 tavaszán közös ellenzéki ajánlatot tett pártok közül jelenleg egyetlen párt maradt, amelyik bejutna a parlamentbe, mégpedig a Demokratikus Koalíció. Szerinte a Demokratikus Koalíció bizonyos értelemben unikális lett Magyarországon. „Három szereplőt látnak a választók, Orbánt, Magyart és Gyurcsányt” – állapította meg.

Úgy gondolja, hogy a pártja azért unikális, mert egyetlenként kerülik az urizálást, mindenkit fontosnak tartanak az országban, mindenkire vigyázni akarnak, nem veszik személyük elleni személyes támadásként, ha kritizálják őket, nem értenek egyet a határon túliak szavazati jogával. „Mi ezt képviseljük, hogy aztán ez négyszázezer embernek lesz fontos a választás pillanatában, vagy egymilliónak…” – mondta.

Én azt hiszem, hogy ha olyan lenne az ország, mint amit mi képviselünk, akkor az országban jobb lenne az élet. Én úgy fogom fel a szerepemet politikusként, hogy ajánlatot kell tenni az ország jövőjére, hogy milyenné váljunk. Az egyik versengő ajánlat. Szerintem jól járna az ország…

– húzta alá a politikus.

Segítik a főpolgármestert

Gyurcsány Ferenc szerint nagyon világos, hogy ha Budapestről beszélünk, akkor nincs szerződésekkel megerősített, stabil, kiszámítható koalíciós többség, a főpolgármesternek pedig ügyről ügyre kell mennie megtalálnia a többséget.

A Demokratikus Koalíció elnöke elmondta, hogy ők ebben támogatni fogják Karácsony Gergelyt. „Tehát hogyha nem valami nagyon elfogadhatatlant mond ő, akkor azt mondjuk, hogy azzal bíztak meg a választók bennünket, hogy segítsük a főpolgármestert, hogy vezesse a várost. Ha meg valami nagyon nekünk nem tetszőt fog mondani, akkor azt mondjuk, hogy szerintünk mi ehhez nem adunk támogatást, és lesznek javaslataink. Szerintem egy normális, korrekt szerep” – részletezte a pártelnök.

Mi nagyon-nagyon szépen vettünk részt a város vezetésében. Soha nem hallott körülöttünk botrányt. Soha nem arról szólt a mi részvételünk a város vezetésében, hogy bele akartunk nyúlni a mézesbödönbe

– hangsúlyozta Gyurcsány Ferenc.

Azt is elmondta, hogy egyáltalán nem haragszanak, amiért a pártja a vártnál rosszabbul szerepelt a fővárosban az önkormányzati választáson. „Jött egy politikai hangulat. A választók Budapesten is ettől a hangulattól vezetve új arcokat akartak, akiket talán korábban nem is ismertek, de emiatt sem kell haragudni. Akik most ott vannak DK-sok, azok nagyon szépen, tisztességgel fognak segíteni a városon” – biztosított mindenkit.