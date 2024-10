A Packeta csomagküldő vállalat összeomlása után újabb csomagküldő cég szolgáltatásával kapcsolatban merültek fel hasonló problémák, a Sameday ügyfelei ugyanis tömegesen panaszkodnak arról, hogy rendeléseik nem érkeznek meg, a cég ügyfélszolgálata pedig elérhetetlen vagy nem tud érdemben segíteni. Az ügyben kerestük a Samedayt is.

Mint arról szeptember végén beszámoltunk, elérhetetlenné vált a Packeta csomagküldő vállalat, amely akkor már napok óta lassabban szállította ki a csomagokat, az ügyfélszolgálat pedig hosszabb várakozás után sem vette fel a telefont. A cég Facebook-oldalán rengeteg panasz jelent meg, a Packeta pedig közölte, hogy a probléma hátterében a Temu állhat, amellyel a csomagküldő cég nemrég szerződést kötött, ezzel a megállapodással ugyanis drasztikusan nőtt a megrendelések, ezáltal pedig a kiszállítandó csomagok száma.

Most újabb csomagküldő céggel kapcsolatban merültek fel tömegesen panaszok. A Sameday szolgáltatását igénybe vevők ugyanis hasonló problémákról számolnak be, mint korábban a Packeta ügyfelei: hetekig késnek a csomagok, és az ügyfélszolgálat sok esetben most sincs a helyzet magaslatán.

Úgy tűnik, teljesen összeomlott a rendszerük, elérhetetlenek a megkeresésekre, és semmilyen szolgáltatást nem nyújtanak. Többek közt az Emag, Vinted, Zooplus szerződött partnerei. [...] A Facebook is tele felháborodott kommentekkel. Nekem »csak« 10 napja veszett el a 30k körüli csomagom, más rosszabbul járt, úgy nézem

– írja egyik olvasónk.

Egy másik olvasónk arról számolt be, hogy egy hete egyáltalán nincs nyoma a csomagjának, mások pedig szeptember óta nem kapták meg, amit rendeltek. Már egy Facebook-csoportot is létrehoztak a károsultak, ahol tömegesen mesélik el rossz tapasztalataikat a Sameday ügyfelei.

Holnap a fogyasztóvédelemhez fordulok, mert telefonon nem lehet elérni őket, e-mailre egyáltalán nem válaszolnak

– tette még hozzá olvasónk, és ezt a közösségi médiás beszámolók is megerősítik. Sokan írják ugyanis, hogy a cég nem reagál a megkeresésekre, volt, aki 5 órán keresztül próbálta elérni az ügyfélszolgálatot, de nem járt sikerrel.

„Egyhamar ne számítson arra, hogy megkapja a csomagját”

Ha mégis felveszik, úgy látszik, akkor sem tudnak segíteni, a Pénzcentrum egyik olvasója ugyanis arról számolt be, hogy az ügyfélszolgálat az easybox automaták telítettsége miatt semmit sem tudott neki ígérni a kiszállítás várható időpontjáról, csupán ennyit közöltek vele: „Egyhamar ne számítson arra, hogy megkapja a csomagját.”

Az ügyben kerestük a Samedayt is, azt szerettük volna tudni, hogy mi okozza a fennakadást, és mikorra várható a helyzet rendezése. Amint válaszolnak megkeresésünkre, frissítjük cikkünket.