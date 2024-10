Mi a kapcsolat a Mandoki Soulmates új lemeze és az 1956-os forradalom között?

Ritkán fordul elő, hogy egy májusban megjelent album ilyen hosszú időn keresztül megőrizze helyét a slágerlisták élvonalában. A Mandoki Soulmates legújabb alkotásának, a Memory of Our Future-nek sikerült. A korong folyamatos népszerűsége csak tovább erősíti annak kivételes zenei minőségét és időtálló üzenetét.

A Memory of Our Future című albumáról küldött közleményt szerkesztőségünknek a Mandoki Soulmates zenekar névadó zenésze, Leslie Mandoki.

A közlemény szerint a lemez és a forradalom közti kapcsolat elsősorban a szabadság, az ellenállás és az elnyomás elleni küzdelem eszméiben rejlik. Mandoki maga is a vasfüggöny mögött nőtt fel, és a szabadság iránti vágy vezérelte, amikor az 1970-es években Nyugatra menekült a kommunizmus elől, miután még egy útlevelet sem kapott, nemhogy bármilyen lehetőséget. Ez a személyes élmény, valamint a forradalom szellemisége közvetlenül megjelenik a zenéjében – írja közleményében.

Az 1956-os forradalom emléke a magyar lélek DNS-ének része, történelmünk és büszkeségünk sebezhetetlen és egyértelmű forrása. A pesti srácok… köztük az édesapám is, örök példaképek maradnak a világ megszállt nemzetei számára, hiszen ők jelentették a magyar szabadságvágyat, az elnyomás elleni harc jelképévé és etalonjává váltak világszerte. A magyar lelkek egysége vívta ki, még ha tragikusan rövid időre is, a szabadságot a szovjet-orosz elnyomás ellen.

– mondta Mandoki.

Bár az album nem konkrétan az 1956-os forradalomról szól, erős üzenetet hordoz a békéről, az egységről és az erőszak elutasításáról. Például a The Devil’s Encyclopedia, Big Quit, Blood in the Water és We Stay Loud című dalok erőteljesen szólalnak fel a mai propaganda és háborúk ellen – emelte ki.

Az album egy felhívás a békés, szabad gondolkodásra és a kölcsönös tiszteletre, amelyek az 1956-os forradalom alapvető értékei is voltak.

A 68 éve történt forradalom magyar vérrel íródott be a történelembe, és emléke mélyen beágyazódott az identitásunkba. A forradalom a szovjet csapatok kivonását és demokratikus politikai reformokat követelő egyetemisták tüntetéseivel kezdődött. Életüket kockáztatták az elnyomás elleni küzdelemben, sokan meghaltak, és Budapest jelentős része megsérült. A forradalom, a szabadság, a függetlenség és a demokrácia iránti vágy szimbólumává vált, és világszerte inspirálta az embereket – tette hozzá.

A béke és a szabadság megőrzése mindannyiunk felelőssége. Fontos, hogy emlékezzünk a múlt eseményeire, hogy a jövőben elkerüljük azokat a tragédiákat, amelyek oly sok ember életét megkeserítették.

Hihetetlen, hogy közel négyéves koromból vannak éles és tiszta emlékeim arról a napról, amikor édesapám géppisztollyal harcolt, dobálta a Molotov-koktélokat az orosz tankokra – miután három pesti diák a mi lakásunkban vérzett el és halt meg az orosz sortűz miatt. […] Mélységesen felháborít, hogy milyen könnyedén beszélnek az emberek a háborúkról és harcokról. Bár a történelemben mindig is voltak háborúk és csaták, azt gondolom, hogy az igazi győzelem a békesség, amikor a családoknak nem kell pótolhatatlan veszteségeket elszenvedniük a vérontások miatt

– nyilatkozta Mandoki.

Leslie Mandoki dokumentumfilmet készített az 1956-os forradalomról. A Szabadságvágy című filmjében 1956-os pesti fiatalok és a forradalom kiemelkedő szereplői osztják meg emlékeiket.