Életveszélyesen megvertek két külföldit egy budapesti szórakozóhelyen, megtörtént a vádemelés

A vádirat lényege szerint négy férfi – a vádlottak – egy VII. kerületi szórakozóhely biztonsági szolgálatának tagjai voltak. 2023. június 4-én éjféltől együtt dolgoztak, egyikük, egy 38 éves férfi volt közülük a szolgálatvezető. A szórakozóhelyen szórakozott egy brazil állampolgárságú, Magyarországon élő és dolgozó férfi és két – szintén brazil – barátja. A három brazil férfi úgy távozott a szórakozóhelyről, hogy előtte nem keveredett sem a biztonsági őrökkel, sem mással atrocitásba, majd az utcán, amely tele volt a környékbeli szórakozóhelyeket látogató emberekkel, megálltak és beszélgettek, nevetgéltek.

A biztonsági őröket – külön ok nélkül – zavarni kezdte a három férfi, ezért az egyik – nem azonosítható – őr odament hozzájuk, hogy megpróbálja őket távozásra bírni, majd röviddel 3 óra előtt az egyik vádlott, egy 39 éves őr is odament, és a brazil állampolgárokat gázspray-vel lefújta, amire ketten elmentek.

Az egyik sértett azonban nem hagyta el a helyszínt, hanem az utca túloldaláról perceken át felháborodottan gesztikulált, mutogatott a biztonsági őrök felé, miközben a maró permetet igyekezett letörölni az arcáról. Ezt látva egy másik vádlott, egy 41 éves férfi ugyancsak kilépett az utcára, megközelítette a sértettet és a nála lévő gázspray-vel közvetlen közelről az arcába fújt.

A sértett ezután is a helyszínen maradt, ahol több mint 15 percen át igyekezett a szemébe fújt permetet kimosni, illetve kitörölni. A többszörösen inzultált sértett jogos felháborodásában az utca túloldaláról időnként továbbra is a biztonsági őrök felé gesztikulált, közülük egyikükkel szót is váltott. Majd egy közeli konténerből kivett egy üres italosüveget és azt kezében tartva beszélt és gesztikulált tovább. Ezután a három vádlott körbevette, a 41 éves őr gázspray-vel ismét felé fújt, ekkor a sértett a nála lévő üveget felemelte, de azzal nem támadott vissza.

Az egyik őr viszont hátulról elkapta, nyakát fojtófogásba szorította és a sértett fejét többször, erősen egy épület falába verte, majd az ütésektől elkábult sértettet a földre dobta.

A támadók közül hárman – a gázspray-t használón kívül – a földre került külföldit elhúzódóan tovább bántalmazták, illetve egyikük a békítő szándékkal közbelépni igyekvő brazil barátját is megütötte és olyan erősen megrúgta, hogy akár súlyos sérülést is okozhatott volna neki. A gázspray-t használó társa pedig arcon fújta ezt a sértettet is. Az időközben többször földre került másik sértettet vonszolták is, és végül csak azután engedték el, hogy a kezével egy, az utcán álló bankautomata oldalán végül kopogni kezdett, ilyen módon kérve az elkövetőket, hogy hagyják abba a verést.

Úgy tűnt, a támadás abbamarad, azonban az őrök egyike, aki korábban a gázspray-t használta, még ezt követően is elővett egy ólmos botot, ún. viperát és azzal fenyegetőzött, illetve egy másikuk távozás közben, megalázó módon tarkón ütötte a korábban többször földre került sértettet, aki a hosszabb bántalmazástól életveszélyes sérüléseket is szenvedett. A történteket egy közeli kamera végig rögzítette.

A Fővárosi Főügyészség közleménye szerint a három támadót életveszélyt okozó testi sértés bűntettével, a másik sértettet megrúgó őrt ezen túl súlyos testi sértés bűntettének kísérletével is, a gázspray-t használó és viperával fenyegető férfit – előélete miatt mint többszörös visszaesőt – felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettével vádolja.

Az ügyészség velük szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására és biztonsági őri foglalkozástól eltiltásra tett indítványt a – Fővárosi Törvényszékhez benyújtott – vádiratában. A gázspray-t használó 41 éves férfi esetében az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy a férfi nem bocsátható feltételes szabadságra, illetve rendelje el egy korábbi, felfüggesztett börtönbüntetésének a végrehajtását is.

A nyomozás korábbi szakaszában a vádlottak bűnügyi felügyelet alatt álltak, 2 támadó egy ideig letartóztatásban is volt.