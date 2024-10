Gyurcsány Ferenc: A Fidesz egy romlott, bűnöző hatalom, ami Magyarország egyik legmocskosabb képződménye

A Demokratikus Koalíció elnöke szerint a Fidesz tagjai maguk az ördögök, akikkel nem lehet mást csinálni, mint „tartósan árulózni őket”. Péntek reggeli videós bejegyzésében szóba került még Fekete-Győr András, Varju László, Szabó Tímea is.

„Nyavalyás ellenzékiek mit ugrálnak itt? Majd megtanítjuk nekik, hogy hol lakik az Úristen, az édesanyjuk térde kalácsát!” – kezdte Gyurcsány Ferenc Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújával párhuzamosan azt a képzeletbeli gondolatmenetet, amely alapján szerinte a kövéri „erkölcs-filozófia hívei” büntetik az ellenzéket.

A Demokratikus Koalíció elnöke azt is kifejtette péntek reggeli videójában, hogy a fenti gondolatmenet alapján a kormány „kiirtandó fajnak nevezi, és ha kell, a bíróság elé idézi őket”. Erre Gyurcsány Ferenc több példát is felsorolt, köztük Varju Lászlót, akit egy vitatható lökdösődés után akartak kitenni a Parlamentből, Fekete-Győr Andrást, akit véleménye szerint egy olyan cselekményért ítéltek el, amelyet az első és másodfokú bíróság valójában nem tudott bűncselekménynek tekinteni. Továbbá saját magára is utalt: mint írta, „14 millióra büntetik azt, aki kimondja a kormányra, hogy áruló”.

„Elveszik az ellenzékiek kedvét, bátorságát, kitartását”

„Repressziónak hívják nagyon elegánsan, csak hogy ne is értsék az emberek azt a nyomást, elnyomást, amit a hatalom művel másokkal szemben. Ez egy represszív hatalom” – mondta vélhetően a kormányzópártra. Majd hozzátette, hogy azért ez nem olyan, mint Putyiné, nem ölik meg az embereket a véleményükért, de szerinte „mindent megtesznek, hogy elvegyék az ellenzékiek kedvét, bátorságát, kitartását”.

Gyurcsány Ferenc szerint ez ellen az elnyomás ellen nem lehet mást csinálni, mint tartósan fellépni, árulónak nevezni, és kiállni azok mellett, akiket elítélnek.

Mi mindig azt gondoltuk magunkról, hogy a legádázabb ellenfelei vagyunk a Fidesznek, és eszerint is cselekedtünk

– jelentette ki.

A DK elnöke úgy véli, ehhez minden eszközt meg kell ragadni, még a hagyományosakat is. Azért mert valaki tart egy sajtótájékoztatót, kiad egy közleményt, vagy hozzászól a Parlamentben, szerinte még nem simul bele a rendszerbe. „A csorba eszközt is használni kell az ellenféllel szemben, ha csak az van” – mondta.

Maguk az ördögök

A politikus kijelentette továbbá, hogy „a Fidesz egy romlott, bűnöző hatalom, ami Magyarország történelmileg egyik legmocskosabb képződménye. Egyebek mellett elmondta még, hogy „nem ördögöt próbál a kormányból faragni, hiszen már ők maguk az ördögök”. Úgy gondolja, hogy azok, akik fellépnek ellenük, megérdemlik az ellenzéki választóközösség támogatását és tiszteletét.

A küzdelmet nem velünk kell folytatnia az Orbánnal szembenállóknak. Mert Fekete-Győr tisztességesen küzdött, Szabó Timi tisztességesen küzdött, Varju tisztességesen küzdött, a Gyurcsány tisztességesen küzd. Azt kérem önöktől, hogy segítsék ezt a küzdelmet. Pénteken is, meg hétvégén is, meg a jövő héten is, és minden nap, egészen addig, amíg nem győzünk

– zárta a videót Gyurcsány Ferenc.