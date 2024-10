Nekiállt a II. kerület és inkább ők kezdték el felszedni a csikkeket

„A dohányzásnak nemcsak az egészségünkre gyakorolt káros hatásai vannak, ahogy látszik, a közterületeinkre, de ivóvizeinkre vagy a levegőre is. Az új zöld sáv, ami a Fény utcánál jött létre, pontosan mutatja azt, hogy ha az emberek nem változtatnak azon a szokásukon, hogy a cigarettacsikket egyszerűen csak elpöccintik, az aszfaltra és a zöldterületre, akkor változtatni kell a jogszabályokon, és a figyelemfelhíváson is” – jelentette ki Őrsi Gergely a csikkszedő akció előtt.

A polgármester elmondta, hogy alig egy éve adták át az új zöldterületet, aminek azóta egy korlátot is kellett kapnia, két hulladékgyűjtő edényt és folyamatos városrendészi jelenlétet. Mint megjegyezte, hetente kell takarítani a zöld sávot, úgy véli, ennek ellenére jövő héten is legalább 500 cigarettacsikket fognak találni benne.

A II. kerület vezetője szerint a helyzet csak akkor javulhat, ha a jogszabályi környezeten is változtatnak. Az Indexnek megemlítette, mikor helyben büntették az utcai szemetelést, érezhetően kevesebb lett a közterületeken eldobált cigarettacsikkek mennyisége, de a szabálysértési törvény alól kikerült a szemetelés tényállása, ami a hulladékgazdálkodási törvénybe integrálódott. „Ez azt jelenti, hogy még tettenérés esetén is, maximum 9 ezer forintos bírságot tud kiszabni a kormányhivatal, ezen változtatni kell” – hívta fel a figyelmet Őrsi Gergely.

Szankcionálhat a II. kerület

A Füstmentes.hu-val közösen a Lövőház utcában információs táblákat helyeznek majd ki, ami tartalmazza, hogy akár egyetlen eldobott csikk mekkora mértékben terheli a környezetet, ugyanis akár ezer liter vizet is beszennyezhet. A II. kerületben több csikkgyűjtőt is kihelyeztek és ötezer darab kézi csikkgyűjtőt osztanak szét a helyi dohányboltoknak a vásárlóik részére. A polgármester szerint végleges javulás csak akkor következhet be, ha maguk az emberek is változtatnak.

Nem szeretnénk eljutni oda, hogy betiltjuk a közterületen a dohányzást, de ha máshogy nem megy, meg kell fontolnunk ezeket az eszközöket

– húzta alá, hozzátéve: a legboldogabbak akkor lennénk, ha tíz év múlva senki sem dohányozna Magyarországon.

A kerület vezetője várja a dohányboltokkal az együttműködést a probléma megoldása érdekében, mint lapunknak rámutatott: a legtöbb cigarettacsikket az előttük lévő utcafronton dobják el, megtisztításuk az ő feladatuk és felelősségük lenne. „Hiába tilos 5 méteres környezetükben a dohányzás, a szeszesitalfogyasztás, sokan nem tesznek ennek eleget, az üzleteknek kellene ez ellen érdemben intézkedni” – fogalmazott az Indexnek Őrsi Gergely. A polgármester azt is elárulta, hogy ha ebben a dohányboltok nem tesznek rendet, szankciókhoz fognak nyúlni, akár az alkoholárusítási engedélyüket is megvonhatják. Szavai szerint alapvetően együttműködésre törekszenek, a szennyező fizet elv mentén.

13 Galéria: Csikkszedő akció volt a Fény utcai piac előtt Fotó: Papajcsik Péter / Index

Félóránként egy focipályányi csikk keletkezik

„A környezetünk és az egészségünk érdekében is a legjobb természetesen az, ha el sem kezdünk dohányozni vagy ha dohányzunk, akkor a leszokás mellett döntünk” – hangsúlyozta a Füstmentes.hu szóvivője, Hajdu Márton. Mint rámutatott: a cigaretta égése során többezer vegyület keletkezik, sok közülük káros.

„Ha valaki eldobja a csikket a környezetet szennyezik ezek az anyagok, a talajon keresztül az ivóvízkészletet is tudják károsítani. Az új típusú égésmentes termékek felelős kezelése is azzal kezdődik, hogy használat után kidobják ezeket a legközelebbi hulladékgyűjtőbe” – emelte ki. „Másodpercenként a világon 3,5 kilogramm cigarettacsikk keletkezik, azaz félóránként egy egész focipályát lehetne beteríteni csak az ilyen típusú hulladékkal” – szemléltette. „Ezek jelentős része pedig a környezetbe kerül, azzal, hogy nem ki-, hanem eldobják ezeket. Tapasztalataink szerint ez csak összefogással, valamennyi érintett szereplő bevonásával lehet igazán hatékony, az ehhez hasonló közösségi akciók is ezt a célt szolgálják” – fogalmazott Hajdu Márton, lapunknak elmondta: nyitottak arra, hogy más kerületekkel, településekkel is együtt dolgozzanak a csikkmentes környezetért.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)