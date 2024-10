Két életet is megmenthetünk egy befogadásával – a Rex Állatotthonban jártunk

Az árva kutyák, macskák és szinte minden állat megsegítésére, szocializációjára alapított Rex Alapítvány már 33 éves. Ez az egyik legrégibb itthoni állatvédő szervezet, aminek létrejöttét Vitkovits Miklós és felesége, Györgyi adománya tette lehetővé. Az ő kutyájuk volt egyébként Rexi, macskájuk pedig Cicó. Kapui nyitva állnak az iskolás csoportok vagy az örökbefogadók előtt is. Az Állatok Világnapja alkalmából a Mars-csoport dolgozói látogattak el hozzájuk, és önkéntes munkával segítették az otthont.

A Rex Kutyaotthon Alapítvány nincs könnyű helyzetben, mert csak az újpesti önkormányzattól kapnak segítséget, illetve magántámogatóktól, egyéni adományozóktól, jó esetben cégektől. Ilyen példamutató vállalat például a Mars, a Pedigree állattáp gyártója és forgalmazója, leányvállalata egyébként a Royal Canin kutya- és macskaeledel-gyártó francia vállalat is, ami állandó kutatásokat végez az állatok táplálkozási igényeivel kapcsolatban.

Önzetlen segítség

A Mars munkatársai már évek óta részt vesznek a menhely munkájában. Korábban oktatóprogramokban dolgoztak együtt, 3 éve viszont önkéntesekkel segítik a Rex munkáját az Állatok Világnapja alkalmából, mert a cégnek fontos a társadalmi szerepvállalás, az állatok életének segítése és az otthonokban dolgozók áldozatos munkájának támogatása.

Ahogy Tóth Réka, a Mars Central Europe Portfolio & Activation Managere, és az önkéntes program fő szervezője elmondja:

Az állatmenhelyeken végzett önkéntes munka nemcsak jelentős segítséget nyújt a menhelyeknek, hanem számunkra is örömet okoz. Kiváltság, hogy kollégáimmal együtt hozzájárulhatok az állatok jobb életéhez az évek óta szervezett vállalati önkéntes napokon, legyen szó kutyasétáltatásról vagy a menhelyek fejlesztéséről. Munkánk eredményét és az állatok boldogságát látni felbecsülhetetlen jutalom. Az önkéntesség nemcsak a segítségnyújtásban fontos, hanem a csapatszellem és az együttműködés erősítésében is.

Idén már harmadszor mentek a Rex újpesti telepére, ezúttal egy kerítés megépítésében segítettek. El is kél a támogatás, mert jelenleg körülbelül 80 kutya és ugyanennyi macska van a telepen, de a többi állatfajjal együtt, amelyek közt találhatók mentett lovak, teknősök, nyulak, tengerimalacok, összesen legalább 200-an vannak.

Ahogy a Mars elnöke, Poul Weihrauch elmondja, a cégnél úgy vélik, a kis kedvencek jobb hellyé teszik a világot. „Ez adta az inspirációt egyik legnagyobb célkitűzésünkhöz: hogy jobb világot teremtsünk a számukra is. Ezen elhivatottságunkból fakadóan elkötelezettek vagyunk az állatmenhelyek segítése, az örökbefogadás és a felelős állattartás népszerűsítése mellett. A menhelyeknek főként állateledel-adományokkal, illetve önkéntes munka útján nyújtunk segítséget. Idén az állatok világnapja alkalmából 172 ezer adag állateledellel segítettük a hazai menhelyeket.”

Az szintén kiderül, hogy A Mars Önkéntes Program keretében a munkatársak évente akár 16 órát szentelhetnek fizetett munkaidejükből egy számukra fontos ügynek, amely lehet saját vagy központi kezdeményezés. Mint a Mars-vezető mondja, örülnek, hogy az Állatok Világnapja alkalmából szervezett programjukon 30 munkatársuk országszerte négy állatmenhelynél segédkezett a különféle munkálatokban, illetve részt vehettek az ott élő állatok gondozásában is. A program évek óta nagy népszerűségnek örvend, a visszajelzések alapján a dolgozók különösen elkötelezettek, hogy így támogassák az otthontalan kisállatokat.

Erre pedig rendkívül büszkék vagyunk, hiszen csak együtt tudjuk jobbá tenni a holnapunkat. Továbbá fontos kiemelni, hogy az önkéntesek jelenléte jelentős segítséget nyújthat a támogatott szervezet számára, hiszen gyakran olyan tevékenységekben segíthetnek, amelyekre a szervezetnek nem lenne elég kapacitása.

Maga a Mars is állatbarát munkahely több mint 10 éve, és mint Poul Weihrauch kifejti, nagy segítség a munka-magánélet egyensúly tekintetében, hogy a munkatársak behozhatják a kisállatukat az irodába, nem kell hazasietniük kedvencükhöz, több időt tölthetnek velük. Ráadásul azok a kollégák is mindig örömmel fogadják a kutyákat, akiknek nincs kisállata, hiszen így ők is részesülhetnek a kis kedvencek mentális egészségükre gyakorolt pozitív hatásaiból.

Szeretnénk minél többeket a modell bevezetésére ösztönözni, hogy minél kevesebb embernek kelljen reggel elköszönnie kedvencétől, ha munkába megy.

A cég egyébként tudományos munkát is folytat az állatok táplálásával, viselkedésével kapcsolatban saját kutatóközpontjában, a Waltham Intézetben, amely több tudományterületen is dolgozik:

háziállatok tápanyagigénye,

kutyák és macskák mikrobiomja,

az egészség és a betegségek biomarkerei közti különbség,

táplálkozási szokások.

„A Walthamben megszerzett tudás létfontosságú, hogy a háziállatok számára egy jobb világ szülessen. Az intézet több mint 50 éve vezető szaktekintély a kisállatok táplálkozásával és jólétével kapcsolatban, és a kutatások eredménye, hogy a cég tápjai megfelelnek a kisállatok igényeinek, és teljes értékű táplálást nyújtanak számukra” – tette hozzá az igazgató.

Szeretetre éhesen

A Rexben örökbefogadás 1-2 naponta történik, ilyenkor felszabadul egy hely, és vidéki telepekről is el tudnak hozni állatokat, ahol kevésbé kapósak. A Rex dolgozóitól megtudtuk, hogy van igény az örökbefogadásra, sokan választják, de még mindig nem elegen. A pandémia felborította kicsit a trendeket: akkor nagyon megugrott az örökbefogadások száma, mert sok magányos, otthon ragadt ember vitt haza menhelyi állatot, de aztán kiderült, hogy törődést és pénzt igényel egy kutya, és sokan visszahozták őket. Sajnos a járvány után visszaestek az örökbefogadások, pedig a paletta színes: kisebb cicák, nyuszik, bull típusú ebek, fotelrajongó és operaénekes farkcsóválók, hármas ikrek, szőrös és csupasz kutyák, amelyek mind-mind szeretetre éhesen és képesen várják jövendő gazdijaikat.

Az alkalmi állattartók kiszűrésére komoly átvilágításon esnek át a potenciális gazdik, kétszer-háromszor is el kell menniük megnézni a kiszemelt kedvencet.

Ilyenkor egy közös séta, privát együttlét megmutathatja, működnének-e együtt hosszabb távon is, passzol-e a kutya/macska habitusa, karaktere a gazda életviteléhez, személyiségéhez.

De ha valaki felkészülten várja az új családtagot, tudja, hogy orvoshoz is el kell vinni rendszeresen, biztosítja neki a megfelelő eledelt, a szeretetet, akkor nem lehet baj. És a Rex munkatársai ajánlják is, hogy aki nem tenyésztési célból szeretne állatot, válassza ezt a lehetőséget, hiszen a menhelyi állat befogadásával két életet ment meg. Az örökbefogadott mellett azt is, amelyiknek helyet csinál azzal, hogy elvisz egyet a menhelyről.

A Rex telepén nem csak az örökbefogadókat várják, hanem iskolás csoportokat, családokat is, mert a minifarmon simogathatók is a háztáji állatok, kecskék, birkák. de vannak baromfik is, sőt fel lehet ülni a lovak hátára.

Nutella fiatal terápiás ló, minden nyúzást-húzást elvisel, és még fürdeni is szeret. De vigyázni kell vonalaira, hízásra hajlamos, és akkor az ismertetője szerint nutellás gombóc lesz belőle. A másik hátas Tequila névre hallgat, világító kék szemű, víziszonyos, de megbízható, és nagyon szereti a gyerekeket. Elkészült már az új vadudvar is, ahol mentett papagájokat láthatnak az érdeklődők, és nemsokára érkezik a befogott aranysakál is egy speciálisan biztosított ketrecbe.

