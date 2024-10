Az ATV műsorvezetője ismét elnézte a beosztását, 13 év után befejezi a híradózást

Tóth Géza műsorvezető a közösségi oldalán jelentette be pénteken, hogy eljött az a pont, amikor 13 év után befejezi a híradózást.

Fontos része volt az életemnek, és köszönöm az ATV-nek a bizalmat. Túlvállaltam magam, és ma reggel komoly zavart okoztam, hogy elnéztem a beosztásom, és nem mentem be az ATV híradójába. Másodszor elkövetni ugyanazt a hibát, nem fér bele! Elnézést kérek a kollégáktól és a kedves nézőktől is

– fogalmazott.

Bejegyzésére a csatorna is reagált: az ATV köszönetet mond Tóth Géza elmúlt évekbeli munkájáért. Azt írták, Géza személyében egy nagyon jó embert és remek kollégát ismertek meg, amit az elmúlt 13 éves közös munka és Géza most meghozott, felelősségteljes döntése is bizonyít.

Tóth Géza még 2024 elején számolt be arról a közösségi oldalán, hogy mivel december 29-én késve jelent meg a Híradó felvételén, fegyelmi eljárást indított ellene az ATV. Az adásban Rónai Egon helyettesítette őt, aki korábban Gajdos Tamást is többször húzta ki a csávából. A híradós elismerte, hogy hibázott, illetve azt is kifejtette, azért késett, mert elnézte a beosztását. A vizsgálat lezárultával a tévés végül csak figyelmeztetésben részesült.

Mint ismert, Gajdos Tamás híradósnak azonnali hatállyal kellett távoznia az ATV-től még tavaly novemberben, miután nem jelent meg időben a munkahelyén. Nem ez volt az első eset, mivel 2023. június végén Rónai Egonnak kellett beülnie helyette az ATV Híradó stúdiójába.