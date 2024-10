Az érdi kórház főigazgatója szerint Gulyás Gergely régi sebeket tépett fel a Kormányinfón

Bárány Zsolt, az érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója pénteken számolt be arról a kórház közösségi oldalán, hogy a néhány napja Facebook-oldalunkon megjelent, orvoshiányt emlegető „álláshirdetésük” érdekes karriert futott be, mert még a szerdai Kormányinfón is szóba került.

Gulyás Gergely korábban újságírói kérdésre azt felelte, hogy azért van orvoshiány az intézményben, mert „az érdi egy önkormányzati rendelő”, és szerinte „ezért jobb, ha az állam tartja fenn ezeket a szakrendelőket”.

Miniszter úr szerdai reakciója egy már gyógyultnak tűnő sebet szakít fel ismét. Gyakorló egészségügyi szakemberként veszem a bátorságot, hogy miniszter úr »ezért jobb, ha az állam tartja fenn a szakrendelőket« válaszát érvekkel alátámasztva vitassam

– írta a főigazgató.

Közölte, hogy a a szigetszentmiklósi járóbeteg-szakrendelőnek az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) a fenntartója, amely körülbelül akkora lehet, mint a Romics Érden. Mint írta, az intézmény honlapját tanulmányozva kiderül, hogy a mammográfiai szakellátás 2021 ősze óta szünetel, több szakmában már minden 2024-es időpont elfogyott, legközelebb időpontért telefonálni majd decemberben vagy jövő januárban lehet, és szerinte „e jelenség mögött nyilván ugyanolyan orvoshiány van, mint Érden”.

„Az egyetlen különbség, hogy míg Szigetszentmiklós – a tavaly októberben, illetve idén februárban nyilvántartott lejárt számlái miatt – az idei áprilisi és júniusi adósságkonszolidációban összesen több mint 130 millió forint addicionális működési támogatásban részesült, addig Érd ezen a listán nem szerepel, nem lévén egy peták lejárt számlája sem” – hívta fel a figyelmet Bárány Zsolt.

Kifejtette azt is, hogy „a szakorvoshiányt és a pénzügyi státuszt vizsgálva a miniszter úr reakciója rendkívül leegyszerűsítő és egyben bántó a teljes érdi kollektívára nézve.” Hozzátette, mindezt pikk-pakk elviselné az ember, ha felhívásukra jönnének a fiatal szakorvosok jelentkezései, de nem jönnek.

„Ha egy ilyen nagy port felvert álláshirdetésre 72 óra elteltével a jelentkezések száma nulla, az baj” – fogalmazott a bejegyzésben.