Szupertitkos mesterterven dolgozik a MÁV a HÉV megmentése érdekében

Lázasan keresik a megoldást a kieső HÉV-járművek pótlására az állami MÁV-HÉV Zrt-nél – írja a Népszava a hozzá eljutott belső információk alapján, ugyanis cégen belül továbbra is úgy készülnek, hogy januártól várhatóan csak 70 darab három-három kocsiból álló szerelvényt tudnak kiállítani a jelenleg közlekedő 74-ből.

Mint a lap írja, a közlekedési szakma szerint megoldások egyike lehetne a ráckevei HÉV-vonalon néhány éve már próbajáratra bocsátott Siemens Desiro típusú dízelmotorvonat. A teszt nem sikerült valami fényesen, de egyelőre nem igazán látszik más gyors megoldás, mivel új járművek beszerzése rövid távon elképzelhetetlen. Ezek a dízelvonatok a meglévő pályán nagyszabású átépítés nélkül is forgalomba állíthatóak lennének.

A fővárosi szakbizottságban az is felvetődött, hogy hannoveri villamosokkal pótolnák a kieső HÉV-eket, de ezekhez a peronok átépítése mellett a biztosító- és áramellátó rendszereket is át kellene alakítani, ami a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerint is kellene legalább két év.

A Népszava szerint azonban a MÁV felső vezetése továbbra is teljes tagadásban van, úgy tesz, mintha a probléma nem is létezne.

A Desirókra vonatkozó kérdés nem aktuális, mivel a 2024-es menetrendi szolgáltatáshoz szükséges HÉV-motorvonat-állomány a jövő évben is rendelkezésre áll, így a járatainknál 2025 januárját követően sem lesz menetrendi változás; ugyanannyi HÉV, ugyanolyan gyakran, ugyanannyi férőhellyel közlekedik majd

– közölte az állami vállalat a lap megkeresésére.

Jövőre további hét szerelvény kieshet

A MÁV mostani hárítása már csak azért is különös, mert a cég vezérigazgatója korábban már elismerte, hogy „jövőre 4 motorvonat is eléri azt az életkort, amelyet követően azokat ki kell vonni a forgalomból”, ráadásul lehetséges, hogy jövőre kieshet még további 7 – hangsúlyozta a Népszava.

A MÁV kommunikációs igazgatósága most nem adott választ a lap kérdésére, hogy pontosan milyen intézkedésekkel gyorsítják fel a karbantartást. Arra sem felelt, hogy a MÁV-csoport felügyeletét ellátó Építési és Közlekedési Minisztérium visszavonta-e a karbantartási időt alaposan megnyújtó beszerzési szabályozást. Azt sem árulták el, hogy miképpen áll majd rendelkezésre ugyanannyi jármű a következő évben, ha a kötelező fő vizsgák teljesítése a szűk javítókapacitás okán egyre jobban csúszik.

Bokor Ádám, a BKK mobilitásfejlesztés igazgatója elmondta, hogy szóban azt a tájékoztatást kapták a MÁV-tól, hogy marad a jelenlegi menetrend, de nem fűztek hozzá semmiféle magyarázatot. A BKK hiába kérte a kieső járművek pótlását célzó intézkedési terv bemutatását, de arra sem kaptak választ, hogy mikorra várható a HÉV-infrastruktúra felújítása, valamint az ígért új járművek beszerzése.

Hegyi Zsolt, a MÁV új vezérigazgatója az Indexnek adott nemrég interjút, amely hétfő délelőtt jelent meg oldalunkon. A beszélgetés egy pontján ő maga is úgy fogalmazott:

Járműhiány van, döntés még nincs, megoldás viszont lesz, röviden így tudnám összefoglalni a helyzetet [...] A sajtóban megjelent mértékű módosításokat tehát határozottan cáfolom, mindegy, hogy ki milyen papírra hivatkozik: nincs menetrendi döntés, de még nem is kell, hogy legyen.

Ezután beszélt arról is, hogy szakmai egyeztetésre, illetve járművek beszerzésére mindenképp szükség lenne, és hogy idén „már látszódnia kell a konkrét terveknek” azzal kapcsolatban, hogy mire lesz elég forrásuk. A teljes interjú ide kattintva olvasható el.