Komjáthi Imrét választották két évre az MSZP elnökének szombaton az ellenzéki párt budapesti tisztújító kongresszusán. A fejleményekről Kunhalmi Ágnes, a párt korábbi társelnöke is kifejtette véleményét.

A választás eredményét maga az új elnök jelentette be sajtótájékoztatón. Elmondta, a párt elnökhelyettese Korózs Lajos eddigi alelnök lett, a választmány elnökének Hiller Istvánt választották újra.

Komjáthi Imre, aki eddig Kunhalmi Ágnessel együtt társelnökként vezette a pártot, azt mondta, ezzel a nappal kezdetét veszi az MSZP 2026-os kampánya. Mint fogalmazott: „Mi leszünk a magyar politikai élet emberi hangja. Az MSZP lesz a magyar politikai élet baloldali lelkiismerete”.

Az elnök, aki országgyűlési képviselő is, az MTI-nek pártelnöki terveiről elmondta, a legfontosabb vállalása, hogy 2026-ban frakciója lesz az Országgyűlésben az MSZP-nek, „ott leszünk a parlamentben”. Közölte, ennek első lépése, hogy megtalálják a 106 egyéni képviselőjelöltjüket.

Elmondta azt is, az elmúlt két évben végigjárta az országot, az MSZP szervezeteit, így tisztában van azzal, milyen állapotban van, hogyan működik a párt. Szerinte reménykeltő az alap.

Az elnök szerint az egész magyar baloldal jövője a tét

Komjáthi Imre azt mondta, a szövetségkötésekkel egyelőre nem foglalkoznak, mert messze van még 2026, de nyáron már felvették a kapcsolatot azokkal a baloldali pártokkal és mozgalmakkal, amelyek keresik a helyüket.

A szocialisták egyfajta otthont kívánnak nyújtani ezeknek a baloldali mozgalmaknak, ugyanakkor az még „a jövő zenéje”, hogy ez ki fog-e teljesedni egy választási párttá vagy ernyőszervezetté, de ilyen irányba kell menni – fejtette ki. Az elnök szerint tisztán látszik, hogy nem csupán az MSZP jövője a tét, hanem az egész magyar baloldalé. Kitért arra, az első elnökségi ülésen új pártigazgatóra tesz javaslatot, aki nem politikus.

Az MSZP két társelnöke, Kunhalmi Ágnes és Komjáthi Imre június végén mondott le posztjáról a június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választás eredményei miatt. A szocialisták szeptember végi kongresszusa döntött arról, a társelnöki rendszer helyett újra egy elnök fogja vezetni az MSZP-t.

Kunhalmi Ágnes is megszólalt

Kunhalmi Ágnes a közösségi oldalán fejtette ki, hogy érzelmekkel teli napon van túl, hiszen a mai naptól máshogy szolgálja tovább, és dolgozik az emberekért és a hazai szociáldemokráciáért. Az MSZP kongresszusán a következőket mondta:

Rendkívül nehéz másfél év áll a baloldalért felelős vezetők előtt. Most egy olyan országgyűlési választás következik, ahol a Fidesz által megalkotott választójogi törvény miatt pontosan ugyanazok a kényszerítő logikák és kényszerek érvényesülnek majd, mint bármely eddigi választáson.

Mint fogalmazott, 2026-ban nem lesznek jobbak a feltételek és a politikai körülmények sem, a választójogi törvény miatt is egyértelműen lejt a pálya a Fidesznek. „71 körzetben kell elindulnia annak a pártnak, amely saját listát akar állítani, és ezért csak 35 helyen tud koordinálni. Vagyis a körzetek kétharmadában minden párt szembekerül mindegyik párttal” – tette hozzá.

Szerinte a következő vezetés felelőssége, hogy ezen a gyorsan változó térképen megtalálja a megfelelő irányt. Azt is közölte, hogy minden vita és kétkedés ellenére továbbra is a baloldali együttműködés megtartásában és építésében hisz, és egy baloldalra van szükség, mert a baloldal további megosztása, a belső verseny felerősödése a baloldal teljes vereségéhez és a teljes parlamenti képviselet megszűnéséhez vezethet. Hozzátette, nem szabad a baloldal intézményes létét kockáztatni Magyarországon.

„Büszke vagyok az egyéni országgyűlési győzelmeimre és arra is, hogy legutóbb, a 2022-es országgyűlési választáson másodmagammal együtt lemondva a listás országgyűlési helyemről példát mutathattunk szolidaritásból, és ezzel segíthettem egy másik társamat is” – írta.

Végezetül arról is beszélt, hogy mindig ugyanazt vallotta oktatásról, az együttműködésről és a baloldal helyzetéről is, és továbbra is küzd, és elkötelezett híve marad a hazai baloldalnak. „Mert nincs jó társadalom baloldal nélkül” – fogalmazott.

(Borítókép: Komjáthi Imre, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) új elnöke és Hiller István újraválasztott választmányi elnök (b) a párt budapesti tisztújító kongresszusán tartott sajtótájékoztatón 2024. október 19-én. Fotó: Kocsis Zoltán / MTI)