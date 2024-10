Minden harmadik magyar felnőtt plüssjátékkal alszik egy friss kutatás szerint

Egy friss kutatás szerint a plüssök különleges szerepet játszanak az életünkben: a magyar felnőttek kétharmadának van olyan plüssállata, amelyhez személyes emlék fűződik, és minden harmadik felnőtt rendszeresen plüssfigurával alszik. Az alvókák többet jelentenek egy szerethető játékszernél, sokaknak nyújtanak érzelmi támaszt, emellett hozzájárulnak a nyugodtabb alváshoz és a stressz csökkentéséhez is.

A plüssök érzelmi értéke kétségtelen: a kutatásban résztvevő felnőttek több mint kétharmadának van otthon olyan plüssjátéka, amelyhez személyes emléke kötődik – a legnépszerűbbek a maci, kutya, cica, nyuszi és a panda.

Az állatfigurák életkora sem elhanyagolható, az egyik válaszadó egy 80 éves maciról mesélt, ami még mindig fontos része az életének. A többség számára a gyerekkor felelevenítését, örömet és megnyugvást jelentenek leginkább a polcon, ágyban vagy kanapén ülő puha barátok – derül ki egy friss kutatásából.

Mint írták, az alvás és a plüssállatok közötti kapcsolat érdekes eredményeket hozott, a kutatásból ugyanis kiderült, hogy

minden harmadik magyar felnőtt rendszeresen alszik plüssfigurával, különösen igaz ez a 35-44 év (40 százalék) és a 25-34 év (28 százalék) közötti nőkre.

Azok, akik ma is plüssel alszanak, leggyakrabban megnyugvásra lelnek és biztonságot éreznek, de sokan az alvásminőségük javulását is a plüssjátékuknak tulajdonítják, mivel észrevehetően nyugodtabban tudnak aludni és kipihentebben ébrednek, ha kedvencük is mellettük fekszik éjszaka.

A válaszadók 57 százaléka véli úgy, hogy a plüssjátékok segítenek a stressz csökkentésében felnőttkorban, ezért feszültebb vagy magányos időszakokban, illetve betegség idején a megkérdezettek egynegyede különösen fontosnak tartja, hogy plüssjáték legyen az ágyában. Az alvókákhoz való ragaszkodás még párkapcsolati helyzetekben is megmarad, szerencsére a megkérdezettek döntő többsége (81 százalék) soha nem tapasztalta, hogy partnere negatívan reagált volna arra, hogy plüssel alszik. A legtöbben egyébként sem szívesen válnának meg plüssjátékuktól, ha valaki erre kérné őket.

Generációkon átívelő örömforrás

A kutatásban megkérdezettek közel fele vásárolt már plüssjátékot felnőttnek, leggyakrabban barátnak, testvérnek vagy más családtagnak. Nem meglepő, hiszen egy plüssfigura olyan személyes tárggyá válhat, ami talán játéknak indul, de akár az ember egész életét végigkísérheti, biztos társa lehet nehezebb időszakokban is – írták a közleményben.

A közleményben szereplő adatok a Regio Játék saját értékesítési adatain, valamint a 2024. szeptember 11-19. között elvégzett online kutatásán alapulnak, melyben 3108 magyar felnőtt vett részt. A kutatás nem reprezentatív a teljes magyar lakosságra nézve, ugyanakkor alkalmas a felnőttek véleményének feltérképezésére.