Csárdi Antal kilépésével megszűnik az LMP-frakció, Schiffer András durván beleszállt a politikusba

Csárdi Antal a közösségi oldalán jelentette be vasárnap, hogy kilépett az LMP-ből. A volt országgyűlési képviselő tudomása szerint a döntése az LMP-frakció megszűnését is eredményezi. Schiffer András, az LMP korábbi társelnöke már reagált is a hírre, kemény üzenetet küldött a távozó politikusnak. Csárdi közben arról is megszólalt, hogy milyen „bizonyítékok” vezettek a döntéséhez.