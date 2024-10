Zsidózott egy nagyot Toroczkai László

„Csárdi Antal elmondta azt, amit mindenki tudott eddig is. Vitézy Dávid valójában a Fidesz (Rogán Antal) jelöltje volt” – kezdte legutóbbi X-bejegyzését Toroczkai László.

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerint Vitézy Dávid fővárosi képviselő politikai pályafutása már akkor elkezdődött, amikor még tizenévesen a Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskolában tanult, és ekkoriban létrehozták a Fidesz-közeli Városi és elővárosi Közlekedési Egyesületet. Toroczkai azt is hozzátette, hogy Vitézy Dávidot 2007 januárjában a Fidesz delegálta a Budapesti Közlekedési Zrt. felügyelőbizottságába.

„De mondok még valamit, amit most tudtunk meg, ezt az információt fújta be a szél a postaládánkba: 500 millió forintot is kapott Vitézy a kampányához. Rogán boszorkánykonyhájának mesterterve a Mi Hazánkon bukott el” – írta Toroczkai László, majd kifejtette, hogy a Mi Hazánk főpolgármester-jelöltje, Grundtner András 40 ezer szavazatot kapott, míg Vitézy Dávid és Karácsony Gergely között csak pár száz szavazat volt a különbség.

Megjegyezte, hogy ők senki javára nem léptek vissza, mivel mint írja, „Vitézy Dávid semmivel sem lett volna jobb, mint Karácsony Gergely”.

Mindkettő katasztrófa, számunkra mindketten alkalmatlanok, mindketten vállalhatatlanok. Vitézy és Karácsony is ugyanazt az életképtelen liberális ideológiát képviseli, amely már korábban kiváló, virágzó, biztonságos nyugati nagyvárosokat tett élhetetlenné. Vitézy Dávid annyira vállalhatatlan volt, hogy még Tarlós István is a Mi Hazánk jelöltjére szavazott. Se Karácsony! Se Vitézy!

– írta le véleményét a Mi Hazánk elnöke. Posztjához egy 2022-es fényképet is csatolt, melyen Vitézy Dávid látható, mikor átvette államtitkári kinevezését. Vitézy a fényképen Novák Katalin volt köztársasági elnök és Orbán Viktor kormányfő társaságában látható.