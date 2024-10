Rosszul lett vezetés közben egy autós, több járművet is letarolt a 11-es főúton. A balesetben nem lett nagyobb baja senkinek, de a Magyar Közút egy-két kritikát megfogalmazott a közlekedés többi résztvevőjének.

Egy autós Budapestről tartott Szentendre irányába a 11-es főúton, amikor a budakalászi körforgalmat elhagyva rosszul lett, áttért a szemközti sávokba és több járművet is letarolt – számolt be Facebook-bejegyzésében a Magyar Közút.

Az autósok között volt, aki figyelt és emiatt még éppen el tudta kerülni a frontális ütközést, azonban a körforgalomhoz tartóknak nem volt esélye.

Annak ellenére, hogy 7 autó volt érintett a balesetben, nem lett nagyobb baja senkinek.

A közútkezelő szerint maga a baleset a látványos, de az utána történtek az igazán tanulságosak. Megjegyezték, hogy bár sokan simán továbbhajtanak, van, aki még a szemközti oldalról is átrohant segíteni.

Több kritikát is megfogalmaztak a közlekedés többi résztvevőjének, például bár sikerült az autósoknak biztonsági folyosót kialakítani a tűzoltóknak, rendőröknek, viszont a Magyar Közút útellenőrét már nem engedték el, pedig ő is a balesethez tartott, valamint a bámészkodás és a kukkolás miatt extra nagy lett a dugó is.