Vitézy Dávid: Csárdi Antal volt az egyetlen Tóni, aki támogatta a kampányomat

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője, volt főpolgármester-jelölt is megszólalt, miután az ő személye is előkerült Csárdi Antal LMP-frakcióból való kilépésének indokaként.

Mint ahogy azt az Index megírta, Csárdi Antal – állítása szerint – azért hagyta ott a zöldpártot, mert látott egy bizonyítékot arról, hogy Vitézy Dávid és Ungár Péter, az LMP társelnöke „egyezteti a választási stratégiát Rogán Antallal”.

A Magyar Hang kérdésére Vitézy úgy fogalmazott: „Csárdi Tóni és Hadházy Ákos képviselő uraknak (és gondolom, rövidesen még néhány, életképes ellenzéki párt nélkül maradt körzetes budapesti parlamenti képviselőnek) sok sikert kívánok a Duna-párt vagy ki tudja, milyen nevű új ellenzéki mozgalmuk megalapításához – de kérem, hogy hagyjanak ki a 2026-os kampányukból.”

A Podmaniczky Mozgalom vezetője leszögezte, hogy pártpolitikában továbbra sem szeretne részt venni, és Budapestre, illetve a magyar vasút valódi ügyeire kíván koncentrálni.

Csárdi Tóni a kampányomat mindvégig támogatta (ő volt az egyetlen Tóni, aki ezt tette), ezt köszönöm neki. LMP-s vezetőként ő is az egyike volt azoknak, akik rábeszéltek az együttműködésre jóval a párt erről szóló hivatalos döntései előtt, és Szentkirályi Alexandra visszalépése után két nappal is ott izgult és drukkolt az eredményvárómon. Finoman szólva sem hiteles tehát az, amit most, öt hónappal később, nyilvánvalóan a 2026-ra megindult országos pártpolitikai helyezkedés részeként előad