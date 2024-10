Megszólalt a Főügyészség a fegyveres akcióra készülő fiatalok ügyéről

Megalapozottan gyanúsítható alkotmányos rend elleni szervezkedés bűntettével egy férfi, akit annak a csoport tagjaként vettek őrizetbe, amely fegyveres akcióra készült Budapesten október 23-án. Amennyiben bebizonyosodik a gyanúsított bűnössége, öttől tíz évig terjedő szabadságvesztést is kaphat. Az ügynek több gyanúsítottja is van, azonban az ügyészség velük kapcsolatban egyelőre nem osztott meg információt.

A Fővárosi Főügyészség a letartóztatását indítványozza annak a férfinak, akit külföldi társhatóság jelzése alapján a Terrorelhárítási Központ hatékony közreműködésével vett őrizetbe a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda – áll a Fővárosi Főügyészség sajtóközleményében.

Mint arról hétfőn beszámoltunk, fiatalokra csapott le a Terrorelhárítási Központ egy pesti sörözőnél, akik amerikai titkosszolgálati információk szerint fegyveres akcióra készültek október 23-án, az 1956-os események megemlékezésén. Az őrizetbe vett hat fiatal között fiúk és lányok vegyesen voltak, azonban éles fegyvert nem találtak náluk, csak airsoft- és hatástalanított fegyvereket.

Az Indexnek a Kormányzati Tájékoztatási Központ megerősítette, hogy egy online csoportban fiatalok beszélgetést folytattak egy védett személyeket érintő, közeljövőre tervezett akcióról.

A sajtóközlemény szerint a férfi megalapozottan gyanúsítható alkotmányos rend elleni szervezkedés bűntettével, amelyet a törvény öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel fenyeget.

A Fővárosi Főügyészség a gyanúsított letartóztatását indítványozza. A főügyészség álláspontja szerint az elkövetés körülményeire figyelemmel mind a bizonyítás jogellenes befolyásolásának, mind a bűnismétlésnek a veszélye valós, így enyhébb kényszerintézkedés nem jöhet szóba.

A letartóztatás elrendelésének tárgyában a nyomozási bíró várhatóan kedden dönt. Az ügyben több gyanúsított van – közölték.

A Legenda Sörfőzde is megszólalt

„A sajtóban megjelent információk szerint október 19-én este (22 óra magasságában) az egyik sörözőnkben a Terrorelhárítási Központ munkatársai fél tucat fiatalt vettek őrizetbe, akiket amerikai hírszerzéstől kapott információk alapján azzal gyanúsítottak, hogy az október 23-i nemzeti ünnepen fegyveres akcióra készültek” – kezdte Facebook-posztját a sörfőzde vezetősége.

A médiumok nagy része ugyanazzal a fotóval illusztrálta a hírt, melyen a Legenda Sörfőzde Center Kövirózsa utcai épülete látható, amely egy rendőrség feliratú szalaggal lett körbe kerítve. Ezúton szeretném a hírt cáfolni, egyrészt az eset október 16-án nem a Legenda Sörfőzde Centerben történt, hanem az onnan három kilométerre levő Legenda Bowling közelében. Így az a fénykép, mely jól felismerhetően sörözőnket ábrázolja téves, sőt tovább megyek, hamisított is

– közölték.

Mint mondták, a fotót a Google térképről vették le, melyre rászerkesztették a rendőrség feliratú szalagot. „Az eredeti képet az ismert helymeghatározó felületen könnyen meg is lehet találni. De a hír nemcsak a fénykép miatt téves, hanem azért is, mert a fiatalok elfogása nem a Legenda Bowlingban történt, hanem az utcán. A külföldi, valószínűleg belga fiatalok a HÉV felől tartottak a Nógrádverőce utcán, amikor a rendőrségi rajtaütés történt” – tették hozzá.

Elmondásuk szerint egyikük sem volt a Legenda Bowlingban, egyikük sem volt a vendégük, és a rendőrség emberei sem jártak a Legenda Bowlingban. Hangsúlyozták, hogy az akciót a söröző biztonsági kamerái is rögzítették, és a felvételeken is jól látszik, hogy a fiatalokat a rendőrök az utcán, a sörözővel szembeni oldalon állítják meg.

Azt is elmondták, hogy miután a sajtó leközölte a téves információkat, a közösségi oldalakon is terjedni kezdett a hír, mely nagyon sok rosszindulatú hozzászólást váltott ki, ami árt a jó hírnevünknek. Ezért valamennyi sajtóorgánumtól helyreigazítást kérnek, illetve a jó hírnév megsértése miatt megteszik a szükséges jogi lépéseket is.