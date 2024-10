Elmegyógyintézetbe került a fiatal férfi, aki a gyanú szerint fegyveres akcióra készült Budapesten

Maratoni hosszúságú, közel három órán át tartó tárgyalás után kedden délután döntött a Budai Központi Kerületi Bíróság annak a fiatalnak az ügyében, aki a gyanú szerint fegyveres akcióra készült a magyar fővárosban.

A Fővárosi Főügyészség kedd reggeli közleménye szerint a férfi megalapozottan gyanúsítható alkotmányos rend elleni szervezkedés bűntettével, amelyet a törvény öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel szankcionál. Ezért a főügyészség a gyanúsított letartóztatását indítványozta. Az álláspontjuk szerint az elkövetés körülményeire figyelemmel mind a bizonyítás jogellenes befolyásolásának, mind a bűnismétlésnek a veszélye valós, így enyhébb kényszerintézkedés nem jöhet szóba.

Az alkotmányos rend ellen

A bíróság Fő utcai épületébe a meglehetősen fiatal férfit a Készenléti Rendőrség tagjai kísérték be, miközben a kapuban a szülei várták. Három órával később megszületett a bíróság döntése:

Elrendelték indítványunk szerint a kényszerintézkedést, amelyet az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) hajtanak végre

– mondta Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség szóvivője, hozzátéve, hogy nem fellebbeztek a döntés ellen. A gyanúsított és védője azonban nem értett azzal egyet, így nem jogerős a bíróság határozata.

Mint arról hétfőn beszámoltunk, fiatalokra csapott le a Terrorelhárítási Központ egy pesti sörözőnél, akik amerikai titkosszolgálati információk szerint fegyveres akcióra készültek október 23-án, az 1956-os események megemlékezésén. Az őrizetbe vett hat fiatal között fiúk és lányok vegyesen voltak, azonban éles fegyvert nem találtak náluk, csak airsoft- és hatástalanított fegyvereket.

AZ INDEXNEK A KORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZPONT MEGERŐSÍTETTE, HOGY EGY ONLINE CSOPORTBAN FIATALOK BESZÉLGETÉST FOLYTATTAK EGY VÉDETT SZEMÉLYEKET ÉRINTŐ, KÖZELJÖVŐRE TERVEZETT AKCIÓRÓL.

A sajtóközlemény szerint a férfi megalapozottan gyanúsítható alkotmányos rend elleni szervezkedés bűntettével, amelyet a törvény öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntet.

A Fővárosi Főügyészség a gyanúsított letartóztatását indítványozza. A főügyészség álláspontja szerint az elkövetés körülményeire figyelemmel mind a bizonyítás jogellenes befolyásolásának, mind a bűnismétlésnek a veszélye valós, így enyhébb kényszerintézkedés nem jöhet szóba.

A történtekkel kapcsolatban a Legenda Sörfőzde is megszólalt, a vendéglátó egység a Facebookon-oldalán jelezte, hogy a sajtóban megjelentek képekkel ellentétben nem náluk történt az elfogás. Mint mondták, a fotót a Google Térképről vették le, amire rászerkesztették a rendőrség feliratú szalagot. „Az eredeti képet az ismert helymeghatározó felületen könnyen meg is lehet találni. De a hír nemcsak a fénykép miatt téves, hanem azért is, mert a fiatalok elfogása nem a Legenda Bowlingban történt, hanem az utcán. A külföldi, valószínűleg belga fiatalok a HÉV felől haladtak a Nógrádverőce utcán, amikor a rendőrségi rajtaütés történt” – tették hozzá.

(Borítókép: A fegyveres akcióra készülő férfi kihallgatása 2024. október 22-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)