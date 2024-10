Így változik a közlekedés Budapesten a hétvégi óraátállítás miatt

A hétvégén véget ér a nyári időszámítás, és kezdetet veszi a téli, ami azt is jelenti, hogy elérkezett az óraátállítás ideje, szombatról vasárnapra virradó éjjel hajnali háromról hajnali kettőre kell állítani az órákat.

Az óraátállítással kapcsolatban a BKK külön közleményt adott ki, melyben leírták, hogy a téli és a nyári időszámítás szerint is jár hajnali 2 és 3 óra között a legtöbb éjszakai járat. A jellemzően óránként, félóránként vagy még sűrűbben közlekedő járatok közé tartozik többek közt a 6-os villamos, a 200E és a 100E busz, és több éjszakai buszjárat is.

Csak a nyári időszámítás szerint indulnak el a végállomásokról 2 és 3 óra között a 907A, a 909A, a 914A, a 922B, a 931A, a 934-es, 973A buszjáratok, valamint a 922B, a Széll Kálmán térről 2:48-kor Zsámbékra induló, illetve az onnan 2:00-kor a Széll Kálmán térre induló járat; a 956-os, a Széll Kálmán térről 2:27-kor Hűvösvölgybe induló és a 996A, az Újpest-központtól 2:08-kor induló járat.

Csak a téli időszámítás szerint közlekednek a végállomásokról 2 és 3 óra között az alábbi járatok:

a 940-es, a Budaörsi lakótelepről 2:52-kor induló járat;

a 990-es, a Rákoskeresztúrról Rákoskert felé 2:46-kor induló járat;

a 992-es, a 2:50-kor Gödöllőről induló járat.

Néhány vonalon – jellemzően a ritkábban közlekedő járatoknál – egy-két indulás időpontja a fentiektől eltérően változik, erről a BKK weboldalán lehet bővebben tájékozódni.

Az emberek és a szakma is eltörölné az óraátállítást, de van előnye is

Az Európai Parlament (EP) 2019-ben már megszavazta az óraátállítás eltörlését, így ennek értelmében már 2021-ben fel kellett volna hagyni ezzel, csakhogy az Európai Tanács nem hagyta jóvá a döntést.

Egy, az Európai Unióban végzett kutatás szerint a válaszadók döntő többsége támogatja az óraátállítás eltörlését – köztük a magyar válaszadók 90 százaléka is szeretné ezt, és a Magyar Alvás Szövetség is közölte, hogy a szakmai szervezetek egyöntetű véleménye szerint is az emberek számára a standard időszámítás lenne a leginkább megfelelő, mivel nem tesz jó a cirkadián ritmus bolygatása.

Az átállás leginkább a gyerekeket, az idős embereket és azokat viseli meg, akik alvászavarban szervednek. A biológiai kockázatok mellett a balesetek gyakoriságának növekedését is megfigyelték az óraátállítás után.

Az óraátállítás eltörlése ellen szólnak viszont az energiagazdasági tényezők, valamint érv lehet az óraátállítás mellett, hogy egyesek szerint a szürkületben történő autóbalesetek száma a nyári időszámítás alatt csökken, valamint nyáron a legtöbb ember örül annak, hogy még világosban végez a munkával. Érv lehet az is, hogy a turizmusból származó bevételek is növekedhetnek emiatt.