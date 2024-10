Figyelmeztetett az OTP, új módszerekkel támadnak a csalók

A csalók ritkábban jártak sikerrel 2024 második negyedévében a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint. Csökkent a bankkártyás csalások száma, valamint nőtt az eredménytelen kísérletek aránya. De a bűnözők nem pihennek, újabb és újabb módszerek felé fordulnak, vagy változtatnak a meglévőkön, ezért a kedvező tendencia mellett sem lankadhat az éberségünk. Az OTP Bank és a Visa szakértői is a legaktuálisabb módszerekre és a hatékony védekezési technikákra hívják fel a figyelmet.

Kilenc százalékkal kevesebb csalást követtek el bankkártyával 2024 második negyedévében, mint az év első három hónapjában az MNB kimutatása szerint, valamelyest emelkedett viszont az összelkövetési érték (2 százalék) az átlagos csalási volumen kis mértékű növekedése miatt – olvasható az OTP Bank és a Visa közös sajtóközleményében.

Mint írják, fontos tendencia, hogy 2023 harmadik negyedéve óta folyamatosan csökkent a kártyához kapcsolódó visszaélési kísérletek sikeraránya – 21 százalékról 15 százalékra esett vissza – ami a védekezés hatékonyságának és az emberek tudatosságának is köszönhető.

Eközben a bankkártyától eltérő elektronikus fizetés (például jellemzően átutalás, azonnali fizetés) esetén ez az arány 2024 második negyedévében 43 százalék.

A Visa csalásmegelőzési erőfeszítései nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a kártyás fizetés továbbra is az egyik legbiztonságosabb fizetési mód: 100 dollárból 7 cent kerül veszélybe, ami a legalacsonyabb az összes fizetési mód között. Magyarországon még ennél is kedvezőbb a helyzet, tízezer forintonként mindössze 3,3 forint ez az összeg az érintett 2023 évben.

„A Visa úttörő szerepet játszott a mesterséges intelligencia használatában a csalások valós idejű észlelése érdekében. Legmodernebb fizetési technológiája 4,3 milliárd kártya adatait ellenőrzi, hogy észlelje a szokatlan tevékenységeket, és jelezze azokat a bank felé. A tokenizáció továbbá a kártyás fizetések extra védvonala, amely új szintre emeli a digitális fizetések védelmét. A token kiváltja az érzékeny adatokat, így amikor a mobiltelefonjára költöztetett kártyával fizet valaki, az adatai biztonságban vannak” –mondta Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője.

Ahogy a technológia egyre biztonságosabbá vált, a csalók közvetlenül a fogyasztókat veszik célba. Pszichológiai manipulációt és más csalásformákat alkalmaznak ahhoz, hogy megszerezzék a kártyabirtokosok kártyaadatait és jóváhagyó kódjait. Találkozunk olyan esetekkel is, amikor csaló próbálja meg illetéktelenül regisztrálni valaki másnak a kártyáját mobileszközére, azután, hogy a kártyaadatokat kicsalta az áldozatoktól. A Visa globális hálózatát és adatelemző képességeit felhasználva képes segíteni a bankoknak a kártyadigitalizációs csalások felderítésében és megelőzésében, még azok bekövetkezte előtt

– tette hozzá.

A csalók elleni küzdelem nagyrészt az ügyfelek számára láthatatlanul zajlik. Az OTP Bank rendszerei számos esetben már a bűnözők internet- vagy mobilbanki belépési szándékát is meghiúsítják. A bűnözők ellen a rendvédelmi szervek is fellépnek. 2024 májusától jelentősen csökkent az OTP Bank nevében elkövetett csalások száma. Ennek oka többek között, hogy Ukrajnában nemzetközi rendőrségi együttműködés keretében több, csalók által illegálisan működtetett call centert számoltak fel.

Újdonság, hogy az ügyfeleket felhívó elkövetők magukat rendőrnek, illetve az OTP Bank munkavállalóinak adják ki. Ennek igazolására hamis OTP-s plasztikkártya, illetve hamis rendőrigazolvány mindkét oldaláról készült fotókat küldenek az ügyfelek e-mail-címére. Továbbra is népszerű módszer, hogy új, biztonságos netbank telepítésére kérik az ügyfeleket. Azt is gyakran állítják, hogy a banki dolgozók is részt vesznek a megkárosításban, ezzel akarják elérni, hogy a kiszemelt áldozat ne forduljon a bankjához.

A legfontosabb, hogy minden hívás, amelyben banki adatokat kérnek, gyanús. Az OTP Bank sem e-mailben, sem telefonon, sem SMS-ben nem kér jelszót vagy PIN-kódot. Fontos, ha elbizonytalanodunk, ne csináljunk semmi olyat, amit a hívó kér, fejezzük be a beszélgetést, és mielőbb hívjuk fel a saját bankunkat az ismert számokon, vagy keressük fel a bankfiókot

– mondta Sonjic László, az OTP Bank Biztonsági Igazgatóságának vezető tanácsadója.

Az OTP Bank saját adatai az országos trendeket meghaladó javulást mutatnak: 2024 második negyedévében nemcsak a bankkártyás csalások száma, hanem értéke is jelentősen, 14,3 százalékkal csökkent a saját ügyfeleik körében az év első három hónapjához viszonyítva.