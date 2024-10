Vitézy Dávid: Nemcsak a Keleti, hanem a Nyugati és a Déli pályaudvaron is drámaiak a viszonyok

Mint ismert, hétfő reggel újabb kisiklás történt Budapesten, a Keleti pályaudvaron, méghozzá egy mozdonyt érintően. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója később közölte, hogy szerelvényvonat siklott ki, utast nem szállított, és a közelében sem tartózkodott senki, így a mostani eset műszaki értelemben nem hasonlítható össze a jóval súlyosabb augusztusival. Arról is tájékoztatott, hogy az akkori balesetért felelős csavarokat azóta minden indokolt helyen átvizsgálták, és az állapotuktól függetlenül, a koruk alapján kicserélték.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője hétfő este az InfoRádióban szintén kiemelte, hogy a mostani kisiklás nem ugyanazon a váltón történt, mint a nyáron, de hozzátette: „a hétfői balesetet síntörés okozta, így annyiban mégis párhuzamba hozható az augusztusban történtekkel, hogy megint a pálya elhasználódása, illetve a hosszú évek alatti jelentős romlása tehető felelőssé”.

Arról is beszélt, hogy bár a baleset hajnalban történt, „akár sokkal nagyobb baj is lehetett volna, ha csúcsidőszakban siklott volna ki” a szerelvény, például akkor, ha a mellette lévő vágányon is épp közlekedik egy személyvonat.

Idén ez már a sokadik eset, hogy a MÁV-nak nagy szerencséje volt, mert akár személyi sérüléseket is okozhatnak az ilyen típusú balesetek. Egyre több az intő jel arra, hogy el kellene kezdeni rendbe tenni a fejpályaudvarok környéki vasúti pályákat, ugyanis nemcsak a Keleti, hanem a Nyugati és a Déli pályaudvaron is drámaiak a viszonyok.

– fogalmazott Vitézy.

Százmilliárdos beruházások

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője nagy problémának nevezte, hogy az említett pályaudvarokon teljesen elhasználódtak a pályák, és szerinte nem lehet tovább halogatni a szükséges beruházások, felújítások megvalósítását. Azt is szóba hozta, hogy amikor államtitkár volt, már előkészítették a terveket, de Lázár János két éve az uniós források befagyasztására hivatkozva mindent leállított.

Úgy véli, más európai országokkal ellentétben Magyarországon nincsen a közlekedést önállóan irányító, a kormányzati szereplőktől függetlenül működő vasútbiztonsági hatóság, és emiatt már számon is kérte a kormányt az Európai Bizottság – emlékeztetett. Szerinte minden ilyen baleset, fennakadás rombolja a vasútbiztonságba vetett társadalmi bizalmat, de a független hatóság felállításával kezelni lehetne a helyzetet.

Hangsúlyozta, hogy muszáj elvégezni a budapesti és más fontosabb, forgalmasabb pályák általános rekonstrukcióját, és számításai szerint százmilliárdos beruházásokról van szó, de a tervek már készen vannak.