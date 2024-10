Magyar Péter az Indexnek: Szeretnék eloszlatni egy közkeletű tévedést

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter a Széna téren tartott megemlékezése után adott interjút az Indexnek, amiben értékelte a 21 Kutatóintézet szerda reggel megjelent közvélemény-kutatását és Orbán Viktor beszédét is, majd elárulta, kiket nem váltanak le egy esetleges kormányváltás esetén, miközben többször támadta az Indexet.

Magyar Péter a Széna téren tartott megemlékezése után sajtótájékoztatót, rövid interjúkat adott, ahol az Index is lehetőséget kapott, hogy kérdezze őt. Sok kérdésünk lett volna a Tisza Párt elnökéhez, azonban hivatalosan csak négyet tehetett fel minden újságíró, igaz, ezt a szabályt végül nem kellett szigorúan betartani.

Nekem is sok kérdésem lenne az Indexhez, de ezeket inkább megtartom magamnak, mert úgyse hoznák le, vagy legfeljebb valahol lent, ahogy szokták

– reagálta a limitált kérdésszámról szóló megjegyzésünkre Magyar Péter, annak ellenére, hogy az interjú készítésekor éppen az ő beszéde és a Tisza Párt 1956-os megemlékezése volt a kiemelt vezető anyag az Indexen.

Szerda reggel megjelent a 21 Kutatóintézet közvélemény-kutatása, amely szerint a biztos pártválasztók körében a Tisza Párt megelőzte a Fideszt, azonban gyakran pontatlanok az ilyen felmérések, ráadásul még nagyon soká tartanak választásokat Magyarországon, így nem biztos, hogy ki szabad indulni a most megjelent számokból.

Nem közvélemény-kutatásokat kell nyerni, hanem választásokat, de a tendenciákat érdemes figyelni

– fogalmazott Magyar Péter, aki úgy gondolja, az látszik, hogy amióta a Tisza Párt megalakult, azóta folyamatosan nő a támogatottságuk, amely szerinte annak köszönhető, hogy „az emberek látnak egy valós alternatívát, akik még nem járatták le magukat, és egy hiteles csapatot szeretnének maguk köré gyűjteni”.

A Tisza Párt elnöke megjegyezte, úgy gondolják, a folyamatosan romló közszolgáltatások is hozzájárulnak, ahhoz, hogy az emberek feléjük fordulnak.

Még ha az ilyen problémákról az Index nem is szokott beszámolni

– szúrta oda Magyar Péter, annak ellenére, hogy az előző héten pont az Index cikke miatt indult belső vizsgálat a MÁV-nál, és az Index cikke miatt vizsgálják felül a mozdonyvezetők munkaidejének kiosztását.

Nyilván egy közvélemény-kutatásból nem érdemes kiindulni

– tért vissza a témához Magyar Péter, majd kifejtette, ez a felmérés még nem jelenti azt, hogy holnapután Tisza-kormánya lesz az országnak, de érzik a felelősséget, amit az ad, hogy 18 év után először látott napvilágot olyan felmérés, amelyben nem a Fidesz–KDNP jött ki elsőnek minden viszonylatban.

A Tisza Párt elnöke szerint azért is érdemes megvizsgálni a 21 Kutatóintézet közvélemény-kutatását, mert az EP-választások alkalmával az ő predikcióik voltak a legpontosabbak, igaz, azt Magyar Péter is elismerte, hogy ha nem is sokkal, de egy kicsivel felülbecsülték a Tisza Párt támogatottságát. A pártelnök elmondta, hogy bár régebben többször kritizálta a közvélemény-kutatókat, rájött, ez felesleges, inkább a felmérések tendenciáit kell figyelni.

Magyar Péter cáfolta Kovács Zoltán kijelentéseit

Orbán Viktor megemlékezése után Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár az Indexnek elmondta, szerinte egyértelmű, hogy a Partizán a Tisza Párt kérésére kérte fel a 21 Kutatóintézetet, így a felmérés csak politikai akciónak minősíthető. Magyar Péter azonban határozottan cáfolta Kovács Zoltán kijelentéseit, és hangsúlyozta, nem ismeri a 21 Kutatóintézetet és nem is rendeltek semmiféle felmérést, mert nincs is rá szükségük.

Nem a Tisza Párt rendelte meg a közvélemény-kutatást, és erről nyugodtan megkérdezhetik Gulyás Mártont is. Mi egyébként nem rendelünk közvélemény-kutatásokat, ellentétben a kormánnyal és Kovács Zoltánnal, akik az adófizetők pénzén költenek el ilyen felmérésekre százmilliókat

– jelentette ki a Tisza Párt elnöke, aki kifejtette, „pontosan tudja”, hogyan működnek a pártmegrendelésre készült kutatások, mert Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet alapítója az osztálytársa volt.

Magyar Péter hozzátette, a kormánypártoknak azért van szüksége a közvélemény-kutatásokra, mert az arra szánt pénzek felét ellopják. Szerinte ezt bizonyítja az is, hogy „Mráz Ágoston Sámuel öt év alatt milliárdos lett”.

Az tény, hogy az ilyen felméréseknek van befolyásoló ereje, úgyhogy én már várom, hogy holnap megjelenik a Nézőpont Intézet kutatása, amely szerint 20 százalékot csökkent a Tisza Párt támogatottsága

– jegyezte meg a párt elnöke.

Orbán Viktor beszéde nagyon szomorú volt

A Tisza Párt elnöke elárulta, hogy meghallgatta Orbán Viktor beszédét, és nagyon szomorú volt alatta, mert egy olyan miniszterelnök, aki 1989-ben még bátran követelte a szovjet csapatok kivonulását, mára odáig jutott 2024-ben, hogy október 23-án az Európai Uniót hasonlítja a szovjet elnyomáshoz.

Komolyan aggódom Orbán Viktor mentális egészsége miatt

– fogalmazott Magyar Péter.

„Régen is írt neki ilyeneket Rogán Antal, de a miniszterelnök eddig kihúzta ezeket a szövegből, most viszont felolvasta, láthatólag változtatás nélkül” – magyarázta a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter szerint Orbán Viktor egy szót sem beszélt a magyarországi problémákról, hanem helyette „aláírótollnak” titulálta őt, anélkül, hogy ki merte volna ejteni a nevét. A Tisza Párt elnöke szerint Orbán Viktor az Európai Parlamentben sem akart vele kezet fogni, csak ott túl sok volt a kamera.

A magyar street fighter, a magtárak védőszentje szedje össze a bátorságát! Én ki merem mondani Orbán Viktor nevét. Vegye ő is a bátorságot, és mondja ki a nevemet, ha velem valami gondja van

– értékelte Orbán Viktor beszédét Magyar Péter.

„Orbán Viktor 1989-ben még egy demokratikus hősnek tűnt, a Liberális Internacionálé alelnöke volt – remélem, ezt le meri írni az Index (igen – a szerk.) –, most pedig odáig jutott, hogy az Európai Uniót, amelynek vannak hibái, és mi is szoktuk őket kritizálni, ezt a szovjet elnyomáshoz hasonlítja, ez nagyon szomorú” – összegezte Magyar Péter.

Nem nevezhet akárki a Tisza Párt vezetői pozícióira

Magyar Péter ünnepi beszéde végén elmondta, hogy várják a jövő politikusainak és szakértőinek jelentkezését, így azt akartuk megtudni, hogy milyen követelményeknek kell megfelelnie annak, aki jelentkezni akar a Tisza Párt valamelyik vezetői pozíciójára.

Kíváncsi vagyok, hogy Orbán Viktor az Index Magyar Péter beszédéről szóló kérdéseire válaszolna-e

– szúrta közbe Magyar Péter a kérdés feltevése előtt.

„Rogán Antal például nem jelentkezhet” – válaszolta néhány, az Indexet szidó megjegyzése után Magyar Péter, majd elmondta, hogy a „viccet félretéve nagyon sok kizáró ok van”.

A Tisza Párt elnöke, ahogy egyszer egy Facebook-posztjában hosszasan kifejtette, hogy ki nem lehet a Tisza Szigetek tagja, azok a szabályok vonatkoznak az új jelentkezőkre is. Elmondta, egy hatalomátvételhez több ezer szakemberre van szükségük, de ez nem azt jelenti, hogy mindenkit leváltanának.

Szeretnék eloszlatni egy közkeletű tévedést. Mi nem váltjuk le a kormánytisztviselőket, mi nem váltjuk le a közalkalmazottakat. A politikai vezetői szint az, amin változtatni kell

– magyarázta el Magyar Péter, aki szerint nemcsak a kormány, hanem az ellenzék is felelős azért, hogy hova jutott az ország.

(Borítókép: Magyar Péter. Fotó: Szollár Zsófi / Index)