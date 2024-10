Hajszállal vezet a Tisza Párt a biztos választók között egy friss közvélemény-kutatás szerint

„Történelmet írunk. 18 éve nem volt ilyen. Magyarország üzent: Orbán Viktor rendszerének vége van” – reagált a Tisza Párt közleményben a Partizán megbízásából a 21 Kutatóközpont által készített friss közvélemény-kutatásra, amelyből kiderült: hibahatáron belüli különbséggel, de egy hajszállal már vezet a Tisza (42 százalék) a Fidesz (40 százalék) előtt a választásukat biztosra ígérő, pártot választani tudó szavazók között.

Magyar Péter úgy kommentálta a Partizán által nyilvánosságra hozott felmérést, hogy abból látszik, „a magyarok többsége új kormányt szeretne”, majd arról is írt a párt elnöke, hogy látják „az óriási felhatalmazást és érzik a hatalmas felelősséget”, továbbá „tudják, mi a dolguk”.

A Tisza Párt elnöke kiemelte még, hogy a 21 Kutatóközpont az, amely szinte hajszálpontosan eltalálta a június 9-i EP- választás eredményét.

Rajtuk kívül még egyvalaki érte el a parlamenti küszöböt

A parlamenti bejutáshoz szükséges küszöböt rajtuk kívül egyedül a Mi Hazánk (5 százalék) tudná megugrani, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt és a Demokratikus Koalíció 4–4 százalékot szerezne egy most vasárnap tartott választáson. A teljes népességben továbbra is a Fidesz vezet (29 százalék), de a Tisza (26 százalék) alig van lemaradva tőle. A Mi Hazánkat a választókorú magyarok 5 százaléka, az MKKP-t és a DK-t a 3 százaléka támogatja. A bizonytalanok aránya 28 százalék.

A kutatásból világosan kirajzolódnak a generációs különbségek. A 65 évnél idősebbek 46 százaléka a fideszes és csak 13 százaléka tiszás szavazó. Ezzel szemben a 18–29 és a 30–39 évesek közt egyaránt 40 százalék körül teljesít a Tisza, jelentősen megelőzve a Fideszt (12, illetve 14 százalék).

A fővárosban jelentős a Tisza előnye (29 százalék a 21 százalékkal szemben), és a megyei jogú városokban, illetve megyeszékhelyeken is vezet Magyar Péter pártja (32 százalék és 28 százalék). A kisebb városokban fej fej mellett a két párt, a falvakban és községekben viszont 37 százalékon áll a Fidesz, bőven megelőzve a Tiszát (19 százalék). A Tisza egyértelműen népszerűbb a magasan képzettek körében: 38 százalék áll a diplomások közt, szemben a Fidesz 22 százalékával. Az érettségizettek közt ugyanez 31 százalék, illetve 20 százalék, szintén a Tisza javára. Ugyanakkor a Fidesz 40 százalék körül teljesít a közép- és alapfokú végzettségű emberek közt, ahol a Tisza csak 19, illetve 13 százalékot szerezne most vasárnap.

A nők körében népszerűbb a Fidesz

A nemek szerinti bontásból kiderül, hogy a nők körében népszerűbb a Fidesz a Tiszánál: 30 százalék szavazna a kormánypártokra és 22 százalék a legnagyobb ellenzéki pártra. A férfiak viszont nagyobb arányban szimpatizálnak a Tiszával (31 százalék), mint a Fidesszel (27 százalék). A nők harmada bizonytalan szavazó, míg a férfiaknak ez csak negyedére igaz. A megkérdezettek több mint kétharmada (71 százalék) úgy látja, Magyarországon inkább rossz irányba mennek a dolgok. Pártpreferencia szerint jelentős különbségeket találunk: a Tisza-szavazóknál ez az arány 98 százalék, a fideszeseknél pedig 16 százalék. A bizonytalanok 88 százaléka szintén úgy véli, inkább rossz irányba mennek a dolgok Magyarországon.

A túlnyomó többség (67 százalék) szerint az Európai Unióban is inkább rossz irányba mennek a dolgok. A Tisza szavazói viszont 56 százalékban pozitív tendenciákat észlelnek, 52 százalékban igaz ez a kisebb ellenzéki pártok szimpatizánsaira is. A Mi Hazánk szavazói a Fidesznél is nagyobb arányban vélik úgy, hogy az Európai Unióban rossz irányba mennek a dolgok. A kutatás azt is vizsgálta, milyen közéleti témákról beszélgetnek mostanában az emberek. Első két helyen végzett az infláció és az árvíz: a válaszadók 38, illetve 36 százaléka említette, hogy ezek a témák sokszor előkerülnek a környezetükben. Orbán Viktor és Magyar Péter európai parlamenti vitáját a harmadik helyen találjuk (27 százalék), Orbán Balázs ügyét pedig a negyediken (19 százalék), holtversenyben Magyar Péter közmédiás tüntetésével. A számokból az is kiolvasható, hogy a magyar társadalom jelentős részét nem mozgatták meg ezek a témák.

A Partizán szerda délutáni élő adásában Róna Dániellel, a 21 Kutatóközpont igazgatójával elemzik majd a legfontosabb közvélemény-kutatási eredményeket.