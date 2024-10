Török Gábor a Tisza erősödéséről: Érdekes, hogy október 23-án láthattunk először ilyen kutatást

Egyértelmű a Tisza Párt erősödése, és várható volt, hogy 18 év után napvilágot lát egy elemzés, amely a Tisza Párt vezetését interpretálja, ugyanakkor azoknak is igazuk van, akik szakmai fenntartásokkal élnek a Tisza Párt előnyét először mutató elemzéssel szemben – reagált Török Gábor politikai elemző a Facebook-oldalán az Index által is közölt közvélemény-kutatásra.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a Partizán megbízásából a 21 Kutatóközpont által készített friss közvélemény-kutatásból kiderült, hogy hibahatáron belüli különbséggel, de egy hajszállal már vezet a Tisza (42 százalék) a Fidesz (40 százalék) előtt a választásukat biztosra ígérő, pártot választani tudó szavazók között.

Török Gábor hangsúlyozta, hogy „mindenkinek igaza van, aki »szakmai« fenntartásokkal él, hiszen valóban hibahatáron belüli a különbség”, és „valóban jobb kiindulópont két választás között a teljes népességre vonatkozó adat” – fogalmazott.

Politikai jelentősége van a felméréseknek

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy

a közvélemény-kutatások nemcsak megmutatják a politikai valóságot, de bizony időnként alakítják is azt.

A Tisza erősödését egyértelműnek nevezte a posztban a politikai elemző, ezért szerinte várható volt, hogy előbb-utóbb lesz olyan eredmény, amely a Tisza Párt vezetését interpretálja. „Ennek pedig politikai jelentősége van, befolyásolja a választók döntéseit, de még inkább a politikai szereplők gondolkodását, viselkedését” – vélte Török Gábor, aki érdekesnek találja, hogy éppen október 23-án láthattunk először egy ilyen kutatást 18 év után.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy nagyobb tanulságokat a két párt között a nemekre, az életkorra, az iskolai végzettségre és a lakóhelyre vonatkozó számokból lehet levonni. Mint írta, meglepte, hogy a nők körében vezet a Fidesz.

Deák Dániel szerint Magyar Péter kutatást rendelt magának

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a Facebookon reagált egy indulatos posztban a hazai sajtóban gyorsan terjedő felmérés eredményeire. A Megafon aktivistája szerint Magyar Péter rendelt magának egy kutatást október 23-ra.

Jó vastagon foghatott a ceruzája: már azt hozatta ki egy »hibrid módszertannal« készült kutatás alapján az ellenzéki 21 Kutatóközponttal, hogy ő vezet

– írta.

A vezető elemző azt is hangsúlyozta, hogy „mindez nem újdonság, a baloldali kutatók a 2022-es választás előtt is kihoztak már olyan számokat, amelyek szerint az ellenzék vezetett”. De szerinte úgy, ahogy akkor, majd most is eljön az igazság pillanata, és a választáson toronymagasan győz a Fidesz.

A kutatásra a „reménykeltés eszközeként felhasznált balos kutatók” munkájaként hivatkozott, és „kockázatmentes hazudozásnak” nevezte azt.